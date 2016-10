Werkzeug aus Firma gestohlen

Die Polizei vermeldet einen Einbruch in eine Firma an der Gartenstraße in Sebnitz, der sich im Laufe des vergangenen Wochenendes ereignet hat. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Lager des Unternehmens und ließen unter anderem eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber mitgehen. Detaillierte Schadensangaben liegen noch nicht vor. (szo)

