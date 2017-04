Werkstattabriss dauert länger Das ehemalige Grundstück der Landesbühnen in der Mitte von Radebeul sollte Ende März an die Stadt übergeben werden.

Letzte Aufräumarbeiten am Moritz-Garte-Steg. © Norbert Millauer

Jetzt sind auch wirklich die alten Werkstätten der Landesbühnenhandwerker am Moritz-Garte-Steg in Radebeul-Mitte abgerissen. Eigentlich sollte das Grundstück Ende März vollkommen aufgeräumt und von Altlasten befreit an die Stadt übergeben werden. Noch sind dort aber Bagger und Bauschutt zu sehen.

Offenbar haben vor allem die Arbeiten am großen Stahl- und Betonbau, dem früheren Wohnheim für Lehrerausbildung, länger gedauert. Inzwischen ist alles zerkleinert. Die letzten Steinhaufen werden gerade abtransportiert. Die Stadt hatte dieses Grundstück vom Land im Tausch für den Platz zwischen Paradiesstraße und Schuchstraße bekommen, wo bereits die neuen Werkstätten seit letztem Jahr stehen.

Radebeuls OB Bert Wendsche sagt zu der Verspätung: „Es eilt nicht. Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“ Er meint das vor allem in Bezug auf die frühere Nutzung zu DDR-Zeiten. Hier war mal eine Tankstelle, der Boden könnte belastet sein. Pläne für das Grundstück gibt es mehrere, bevorzugt wird ein Teil davon für einen Schulbau reserviert.

