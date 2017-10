Werkstatt für Vorschulkinder Der Kultur- und Sozialausschuss besucht das Kinderhaus und ist begeistert. Es werden auch kritische Punkte diskutiert.

Lena-Sophie (vorn) und Maxi sind Vorschülerinnen. Ihnen bereitet es viel Freude, in der Werkstatt im Kinderhaus mit Naturmaterial zu basteln. © Dietmar Thomas

Wie werden die Vorschüler auf ihren neuen Lebensabschnitt in der Schule vorbereitet? Das wollten die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses (Kuso) wissen und besuchten das Kinderhaus. „Hochachtung, was in dieser Einrichtung auf vielen Gebieten wie Musik, Literatur, Bewegung oder der Ausbildung von handwerklichen Fähigkeiten passiert“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses Albrecht Günther.

Mit der Grundschule gebe es eine enge Zusammenarbeit. Abwechseln ist eine Lehrerin entweder in der Einrichtung oder die Kinder sind in der Schule. Dort wird eine Art Unterrichtsstunde gehalten. „Das ist wichtig. Denn so lernen die Vorschüler das Gebäude und Gepflogenheiten des Schulalltags kennen“, sagte Günther.

Zusammenarbeit mit der Schule

Über die langjährige und gute Zusammenarbeit informierten die Leiterin und Geschäftsführerin des Kinderhauses Kerstin Thanheiser und Vereinsvorsitzende Ilka Zimmermann. Der Kinderhaus-Verein ist der Träger der Einrichtung. In der Vorschulzeit gehe es darum, Unterschiede zwischen den Kindern abzubauen. Während einige schon recht selbstständig sind, fällt es anderen im gleichen Alter noch schwer, die Schnürsenkel zu binden oder ganze Sätze zu sprechen, sagte die Leiterin der Einrichtung.

Wichtig sei, so Kerstin Thanheiser, dass den Kindern deutlich wird, dass Lernen nicht mit Spielen gleichzusetzen, sondern mit Arbeit, Konzentration und das Rückstellen von anderen Interessen verbunden ist. Es könne nicht immer nach dem Lustprinzip gehen, so Thanheiser.

Dabei macht das Lernen auch Spaß. Das zumindest vermitteln die engagierten Erzieherinnen. Dabei wird nach pädagogischen Prinzipien gearbeitet. Das wurde den Ausschussmitgliedern anhand des Märchens vom Rotkäppchen und dem Wolf aufgezeigt. „Zunächst wird den Kindern das Märchen vorgelesen und der Inhalt besprochen. Die Kinder können ihre Empfindungen und Gedanken in Zeichnungen, beim Spiel mit Handpuppen, beim Steggreifspiel und am Ende beim Rollenspiel zum Ausdruck bringen. Dabei arbeiten wir auf wissenschaftlicher Basis“, so Kerstin Thanheiser. Albrecht Günther fand es gut, dass die positiven Dinge an der Geschichte, wie das Überleben der Oma und dem Rotkäppchen, im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Das ist ganz toll, so Günther. Er lobte auch die Ordnung und Sauberkeit sowie die Ausgestaltung der Einrichtung.

Schließzeiten sind bekannt

Besprochen wurde auch die Schließzeit in den ersten beiden Wochen der Sommerferien. „Damit sind nicht alle Eltern einverstanden“, so Günther. Die Vereinsvorsitzende Inka Zimmermann habe die Vorteile für die Einrichtung erklärt. Zum einen gehe es auch um die Urlaubsplanung der Kollegen, die sich durch die Schließung besser regeln lasse. „In dieser Zeit sind auch Reparaturen oder Renovierungen möglich“, ergänzte Kerstin Thanheiser.

Vor fünf Jahren sei von der Mitgliederversammlung der Beschluss für eine zweiwöchige Schließung gefasst worden, so die Leiterin der Einrichtung. Allen Eltern, die ihr Kind anmelden und einen Vertrag bekommen, wird das mitgeteilt. Und es gibt auch keine Probleme, so Thanheiser. Außerdem werde für Kinder, deren Eltern in dieser Zeit nachweislich keinen Urlaub bekommen, eine Notbetreuung angeboten. Die benötigen etwa 30 Kinder. Außerdem erhalten die Eltern, die ihren Nachwuchs im Kinderhaus betreuen lassen, immer einen Informationsbrief, an welchen Tagen die Einrichtung im folgenden Jahr geschlossen hat. Dabei richtet sich das Kinderhaus auch nach der Schule. Das betrifft unter anderem sogenannte Brückentage.

Ungünstig sei, so die Ausschussmitglieder, dass alle Kindereinrichtungen im Stadtgebiet an solchen Tagen schließen. „Vielleicht können sich die Kitas einigen und wenigstens in einer Einrichtung eine Notbetreuung anbieten“, so Albrecht Günther. Er kennen einige Eltern, die verknatzt seien, weil sie keine Möglichkeit haben, ihr Kind unterzubringen.

Flexible Arbeitszeiten

Überrascht waren die Stadträte und sachkundigen Bürger über die Solidargemeinschaft der Erzieherinnen, die es im Kinderhaus gibt. „Eingesetzt werden die Mitarbeiterinnen nach der Anzahl der Kinder. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben“, sagte Günther. Nun komme es aber vor, dass die Zahl der zu Betreuenden schwankt. „Um das auszugleichen haben sich die Erzieherinnen bereit erklärt, einen flexiblen Arbeitsvertrag zu akzeptieren. Das hätte nicht sein müssen. Deshalb ist das beachtlich“, so der Kuso-Vorsitzende.

Keine Zusatzstunden für Integration

Ein Thema der Sitzung war auch die Integration. Dabei geht es nicht um die fünf ausländischen Kinder, die im Kinderhaus betreut werden. Integriert werden zwölf Kinder mit seelischen oder körperlichen Behinderungen oder die davon bedroht sind. „Vor allem im sprachlichen Bereich gibt es bei manchen Kindern hohe Defizite“, so Kerstin Thanheiser. Gern würden sich die Erzieherinnen noch intensiver mit diesen Kindern beschäftigen, doch dafür sieht der Gesetzgeber leider keine separaten Stunden vor.

Ist das Kinderhaus maximal ausgelastet, können 186 Kinder betreut werden. Zurzeit sind es 176 Mädchen und Jungen, die die Einrichtung besuchen.

