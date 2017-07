Werkstatt brennt In einem Dreiseithof brannte am Montagmorgen in Struppen-Siedlung ein Nebengebäude. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohngebäude verhindern.

Am Montagmorgen brannte die Werkstatt eines Dreiseithofes in Struppen-Siedlung. © Marko Förster

Glück im Unglück hatten am Montagmorgen zwei Familien in Struppen-Siedlung bei Pirna. Dichter Rauch stieg aus einem Nebengebäude auf der Hohen Straße. Vobeikommende Personen bemerkten den Qualm und riefen die Feuerwehr. Die Kameraden der Feuerwehren aus Struppen, Thürmsdorf, Naundorf, Königstein, Leupoldishain rückten an. Vor Ort angekommen, brannte es in einer Werkstatt, die auch als Lagerraum genutzt wurde. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Seitengebäude des Dreiseithofes konnte die Feuerwehr in letzter Minute verhindern. Eine Holzleiter auf den Boden des Hauses brannte schon. Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht, die ersten der 40 Feuerwehrleute konnten wieder in ihre Gerätehäuser einrücken. Ein Brandursachenermittler hat am Morgen seine Arbeit aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt .Die B 172 war während der Löscharbeiten für knapp eine Stunde kurzzeitig in Struppen-Siedlung gesperrt. Die Polizei ermittelt. (mf)

