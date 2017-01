Werkschule geht neue Wege Bald sollen Gymnasiasten neben Wirtschaft auch im Bereich Gesundheit und Soziales an der Schule lernen können.

Die Freie Werkschule in Meißen möchte im Beruflichen Gymnasium eine neue Ausbildungsrichtung anbieten. Dafür wird eine neue Lehrkraft gesucht. © Claudia Hübschmann

Wer sich in Meißen als junger Mensch für eine Berufsschul-Ausbildung im Gesundheitswesen interessiert, kann das nicht in seiner Heimatstadt tun. Erst in Großenhain oder Dresden gibt es Angebote. Doch das soll sich zum neuen Schuljahr ändern. Denn an der Freien Werkschule wird es dann voraussichtlich im Beruflichen Gymnasium neben der etablierten Richtung Wirtschaftswissenschaften auch eine Ausbildung für Berufe im Sozialen oder der Fachrichtung Gesundheit geben. „Wir beobachten eine immer größer werdende Nachfrage sowohl bei den Wirtschaftswissenschaften als auch Interesse an anderen Fachrichtungen. In Anbetracht der demografischen Entwicklung wird sich dieser Effekt eher noch verstärken“, sagt Geschäftsführerin Dorothee Finzel.

Deshalb gebe es an der Schule schon seit etwa einem Jahr Überlegungen, einen zweiten Leistungskurs im Beruflichen Gymnasium (Klasse 11 bis 13) aufzubauen. Dadurch ergebe sich ein weiterer Vorteil: „Unser Leistungskurs Wirtschaftswissenschaften ist mit 24 Schülern sehr voll. In Zukunft möchten wir jeweils 14 Schüler und Schülerinnen in den zwei Kursen Wirtschaft und Gesundheit/Soziales haben“, erklärt Finzel die Strategie, die zu einer besseren Vermittlung von Lerninhalten beitragen soll.

Voraussetzung, um die Pläne umzusetzen, ist aber eine neue Lehrkraft. Eine entsprechende Stellenausschreibung sei bereits veröffentlicht. Von der Bildungsagentur habe es keine Einwände gegeben, so Finzel. „Trotzdem müssen wir jetzt zeitnahe jemanden passendes finden. Eine Referendarin oder ein Quereinteiger sind dabei ausgeschlossen, weil wir einen Lehrer für Abitur-Jahrgänge suchen.“

Klappt es mit der neuen Stelle nicht wie erhofft, dann müsste das Projekt noch einmal auf die Wartebank. Womöglich geht es dann mit der neuen Fachrichtung erst 2018 los. Dorothee Finzel ist aber optimistisch, dass es in den nächsten Wochen mit der Besetzung der neuen Stelle klappt und Meißner Berufsschüler sich bald nicht mehr woanders umgucken müssen, wenn Wirtschaft nicht das Richtige für sie ist.

