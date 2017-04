Werkmitarbeiter laufen um die Welt Bei einer Aktion im Stahlkonzern Georgsmarienhütte waren Mitarbeiter der Schmiedewerke dabei – mit einigem Erfolg.

© Symbolfoto: dpa

Fast 370 der mehr als 700 Belegschaftsmitglieder der Gröditzer Schmiedewerke haben dazu beigetragen, dass eine Weltumrundung schneller als gedacht gelang. Bei der Gesundheitsaktion „Einmal um die ganze Welt“ hatten sich Mitarbeiter des Stahlkonzerns GMH – zu dem auch der Gröditzer Betrieb gehört – das Ziel gesetzt, in dieser Woche gemeinsam mindestens 66 Millionen Schritte zu machen. So viele braucht es schlauen Köpfen zufolge, um einmal die Welt zu umrunden. Schon am Donnerstag sei diese Zahl von den Teilnehmern erreicht worden, so das Stahlunternehmen in einer Mitteilung.

Im gesamten Konzern nahmen nach GMH-Angaben 2 500 der insgesamt 6 800 Mitarbeiter an der Aktion teil. Die Schritte wurden mittels kleiner Geräte elektronisch gemessen. (SZ)

zur Startseite