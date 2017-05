Werfen, schaukeln, kosten, schätzen Mit einem originellen Programm widmeten sich Großenhainer Vereine der Nachwuchsgewinnung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Um mit dem Katapult zu schießen, benötigt Jannes (8, Mitte) einiges an Kraft. Salome (17) und Richard (13) von den Royal Rangers unterstützen ihn dabei. © Kristin Richter Um mit dem Katapult zu schießen, benötigt Jannes (8, Mitte) einiges an Kraft. Salome (17) und Richard (13) von den Royal Rangers unterstützen ihn dabei.

Annabelle (5) aus Nauwalde versucht sich im Moto-Cross-Slalom. Michel Kurth vom MC Großenhain e.V. gibt Unterstützung.

Wer regelmäßig bei den Pfadfindern zugange ist, muss sich um seine körperliche Fitness keine Sorgen machen. „Wir wandern schon mal zwölf Kilometer am Stück oder fahren 50 Kilometer mit dem Rad“, sagt Aris Gutsche. Der Chef der Royal Rangers veranstaltet mit seiner Truppe beim Vereinswettkampf ein Katapult-Zielschießen. Aber keins, bei dem man nur Armkraft braucht. Stattdessen muss das ganze Körpergewicht in die Waagschale geworfen werden. Zwei der Pfadfinder halten ein Elastikband, das die Kinder spannen. Ziel ist es, einen Tennisball durch verschieden große Ringe zu schießen. Oder zumindest in deren Nähe – auch dafür gibt es Punkte. Wer’s nicht gleich beim ersten Mal packt, wird ein wenig unterstützt, schließlich soll ja die Motivation erhalten bleiben.

Das Katapultschießen ist eine von 20 Stationen beim Vereinswettkampf für Kinder, der am Sonntagnachmittag auf der Festwiese am Naturerlebnisbad über die Bühne geht. „So viele hatten wir noch nie“, sagt Raimo Siegert von der mobilen Jugendarbeit. „Aber niemand muss alle Stationen absolvieren, man kann sich auch auf seine Stärken konzentrieren und diese oder jene auslassen.“ Am Ende zählt die erreichte Gesamtpunktzahl. Siegert hat den Wettkampf vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben. Die Grundidee: Jeder teilnehmende Verein baut eine Station auf, an der den Kindern spielerisch nahegebracht wird, womit er sich beschäftigt. Bei den Ballsportlern ist das meist Zielschießen oder -werfen. Bei den Anglern – klar – der Pendelwurf mit der Angelrute auf eine Zielscheibe. Bei den Motorsportlern Slalomfahren auf einer Mini-Crossmaschine mit Elektroantrieb. Das Ganze fügt sich zu einem bunten Programm zusammen, bei dem sich keins der Kinder langweilt. Wer nicht um Punkte kämpfen will, kann sich einfach auf ein Husarenpferd setzen und über die Röderwiese schaukeln lassen. Oder bei den Pfadfindern auf einem Seil schaukeln. „Hin und wieder fängt doch jemand für unsere Sache Feuer und meldet sich bei den Royal Rangers an“, sagt Aris Gutsche. So bringt die Veranstaltung, die immer um den Kindertag herum stattfindet, nicht nur einen erlebnisreichen Nachmittag für die Jüngsten, sondern auch Vereinsnachwuchs. Spielerisch und didaktisch zugleich geht es am Stand von Sebastian Fischer zu. Der christdemokratische Landtagsabgeordnete repräsentiert zwar keinen Verein und braucht eher Wählernachwuchs. Trotzdem geht es nicht um Politik. Der gelernte Koch hat sich der gesunden Ernährung verschrieben. Deshalb dürfen die Kinder bei ihm Säfte verkosten und die darin verarbeiteten Früchte bestimmen. Da stellt ihnen Fischer ein 750-Gramm-Glas Nutella vor die Nase und fragt, wie viel Zucker wohl darin enthalten ist. 14 Stück Würfelzucker? 46 Stück? 78 Stück? Die meisten Kinder wählen die Mitte – und damit liegen sie falsch. Es sind tatsächlich 78 Stück oder 218 Gramm reiner Zucker. „Wahnsinn“, sagt Sebastian Fischer. „Mit gesunder Ernährung hat das nichts mehr zu tun.“ Überhaupt seien viele Kinder durch Süß- und Aromastoffe im Essen so stark geprägt, dass ihnen eine natürlich zubereitete Mahlzeit gar nicht mehr schmeckt.

Jedes Jahr nehmen, abhängig vom Wetter, zwischen 80 und 140 Kinder am Großenhainer Vereinswettkampf teil. „2012 war bei Dauerregen nicht allzu viel los“, erinnert sich Raimo Siegert. „Aber es gab auch schon Jahre, in denen ich mir einen Sonnenbrand geholt habe.“ Gestern blieb es trocken und nicht allzu heiß, so dass sich die Festwiese im Laufe des Nachmittags gut füllte. Startberechtigt waren Kinder bis zwölf Jahre, die ihr Wissen und Können in verschiedenen Altersklassen messen konnten.

zur Startseite