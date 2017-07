Werden Wilsdruffs Häuser bald teurer? Die Stadtkernsanierung läuft aus – und die Hausbesitzer müssen zahlen. Jetzt entscheidet sich, wie viel.

Viele Wilsdruffer Straßenzüge, Plätze, Häuser und öffentliche Gebäude wurden mit Fördermitteln aus der Stadtkernsanierung erneuert. Nun läuft das Programm aus und Hausbesitzer sollen für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke zahlen. © Karl-Ludwig Oberthür

Wilsdruff heute – das ist eine liebevoll sanierte Kleinstadt. Die Fassaden haben mit den neuen Putzen, Fenstern und Türen Farbe bekommen, die Straßen sind neu gepflastert, auf dem Marktplatz sprudelt der Wildschweinbrunnen. Zuschüsse für die privaten wie städtischen Bauarbeiten kamen aus dem Fonds für die Stadtkernsanierung, den das Land Sachsen und der Bund Anfang der 90er-Jahre aufgelegt hatte. 1993 war Wilsdruff in das Sanierungsprogramm aufgenommen worden.

Wie viel Fördergeld floss in die Stadtkernsanierung?

Etwa 14 Millionen Euro Fördermittel wurden in Wilsdruffs Straßen und Wege, Gebäude und Grünanlagen investiert, aber auch zur Entkernung und Umgestaltung von maroden Industrieanlagen. Ursprünglich 22 Hektar groß, hatten die Stadträte das Sanierungsgebiet zwischenzeitlich so erweitert, dass es heute 43 Hektar umfasst. Das entspricht einer Größe von 53 Fußballfeldern. Nun läuft das Förderprogramm aus, derzeit wird mit dem letzten Fördergeld die Stützmauer an der Oberschule saniert. Auch an der Stadtverwaltung Nossener Straße soll noch gebaut werden. Anschließend erfolgt die Schlussrechnung und die wird für manchen teuer.

Warum werden jetzt sogenannte Ausgleichsbeträge fällig?

In der Satzung ist verankert, dass alle 650 Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke zahlen müssen. Dies betrifft auch Personen, die nie Geld aus dem Förderprogramm bekommen haben und auch Besitzer unsanierter Häuser oder von Brachflächen. Dahinter steckt der Gedanke, dass dort, wo saniert wurde, ein Gebäude oder Flurstück heute mehr wert ist.

Warum wurden bereits 2010 Rechnungen verschickt?

Eine solche Bodenwertsteigerung wurde bereits 2010 von einem Gutachterausschuss errechnet. Es war die erste Abschlussrunde der Stadtkernsanierung. Damals wurde das Wilsdruffer Sanierungsgebiet in verschiedene Zonen eingeteilt. Die höchsten Wertsteigerungen ergaben sich im Stadtzentrum unmittelbar um den Marktplatz.

Deutlich geringer fielen die Wertsteigerungen der Grundstücke an den Rändern des Sanierungsgebietes aus. Die Stadt verschickte damals Aufforderungen, die Ausgleichsbeträge zu zahlen und bot Preisnachlässe an, wenn das Geld bis zu einem bestimmten Stichtag einging. Es gab Proteste und sogar eine Bürgerinitiative gegen das Verfahren. Letztendlich wurden von den 1,1 Millionen Euro geforderten Beiträgen 800 000 Euro gezahlt, das entspricht 75 Prozent. Das eingegangene Geld konnte für weitere für Sanierungsvorhaben investiert werden. So wurde noch der Verbindungsweg zwischen Meißner Straße und Töpfergasse erneuert. Auch Privatleute profitierten von weiteren Fördermitteln. Als Letztes steht noch der Ausbau der Stadtverwaltung an. Das Gebäude bekommt einen Anbau und barrierefreie Zugänge – auch hierfür wird Geld aus dem Sanierungsprogramm verwendet.

Wie geht das Verfahren nun zu Ende und wann kommen die Rechnungen?

Nach gut 25 Jahren läuft das Förderprogramm aus. Die Stadt hat deshalb einen Gutachterausschuss beauftragt, abermals eine Schätzung der Bodenwertsteigerung vorzunehmen. Anfang Juli fand bereits eine Begehung statt. Der Fokus lag dabei besonders auf den seit 2010 durchgeführten Projekten, wie der Gestaltung des Stadtgrabens zwischen Nossener und Meißner Straße, vielen privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie der Erweiterung der Grundschule und dem Bau des katholischen Gemeindesaals. Nun würden die Gutachter an den Einzelbewertungen der Zonen arbeiten, heißt es aus dem Wilsdruffer Rathaus. Die Ergebnisse und Zahlen sollen im dritten Quartal vorliegen und öffentlich im Technischen Ausschuss sowie der Stadtratssitzung vorgestellt werden. Möglich ist, dass die Grundstücke dann mehr wert sind und deren Eigentümer einen höheren Ausgleichsbetrag zahlen müssen. Bis es so weit ist, können Ausgleichsbeiträge auch weiterhin auf Grundlage des 2010er-Gutachtens entrichtet werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

