„Werden wieder in die Spur kommen“ Nach dem Spiel gegen Bielefeld ist vor der Premiere in Darmstadt. Trotz des 0:2 am Mittwoch will Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus keine wesentlichen Änderungen vornehmen. Zu zweien wird er dennoch gezwungen.

Nach dem 0:2 gegen Bielefeld ging Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus bedient vom Platz. Von der Qualität seiner Mannschaft ist er dennoch überzeugt. © Robert Michael

Allzu lange wollte sich Uwe Neuhaus nicht mehr mit dem vergangenen Mittwoch aufhalten. „Das Spiel war mit dem Schlusspfiff abgehakt“, sagte der Dynamo-Trainer auf der Spieltagspressekonferenz vor der Auswärtspartie beim SV Darmstadt 98: „Wir gucken nach vorne.“ Natürlich sei es eine unruhige Nacht gewesen, wegen der Nähe zum nächsten Spiel habe zudem die Zeit gefehlt, eine wirkliche Analyse vorzunehmen.

Nachwirkungen der 0:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld muss Neuhaus dennoch hinnehmen: Sascha Horvath und Sören Gonther fallen aus. Während Horvath mit einer Muskelverhärtung im Obeschenkel pausieren muss, sind bei Gonther wieder Probleme am vermeintlich genesenen Knie aufgetreten. Wie schwerwiegend die Verletzungen sind, soll eine eingehendere Untersuchung am Montag zeigen.

Die Ausfälle ändern aber nichts am Optimismus des Dresdner Übungsleiters. „Dass wir in Darmstadt nicht chancenlos sind, weiß jeder. Natürlich ist aber auch jedem bewusst, dass es kein einfaches Spiel wird.“ Das Spielsystem der Lilien sei vergleichbar mit dem von Bielefeld und Regensburg, nur eben individuell besser besetzt. „Sie verfügen über viel Erstliga-Erfahrung und haben eine tolle Moral. Sie stecken nie auf und haben zuletzt mehrfach Rückstände wettgemacht“, so Neuhaus, für den das Spiel am Böllenfalltor ebenfalls eine Premiere in seiner Trainer-Karriere ist.

Damit beim ersten Pflichtspiel zwischen Darmstadt und Dynamo am Ende wenigstens ein Punkt für die Schwarz-Gelben hängen bleibt, soll am eingespielten System nichts geändert werden. „In einem 4-4-2 haben wir zu wenig Wettkampfpraxis“, erklärte Neuhaus. „Außerdem ist der Spielaufbau mit nur einer Spitze einfacher, weil wir einfach einen Mann mehr im Mittelfeld haben.“ Dynamo wolle weiter mit seinem mutigen Spielsystem auftreten, egal ob auswärts oder zu Hause. „Dass dafür eine bessere Leistung her muss, als am Mittwoch ist auch klar“, so der 57-Jährige, der sich aber auch sicher ist: „Wir werden wieder in die Spur kommen.“

Wahrscheinlich wird der Mann in der Spitze am Sonntag wie schon in Regensburg Peniel Mlapa heißen. Den Einsatz von Lucas Röser gegen Bielefeld begründete Neuhaus folgendermaßen: „Penny hat zum Glück in Bochum nicht viel gespielt, sonst wäre er nicht hier. Aber darum fehlt ihm natürlich noch die Spielpraxis. Eine englische Woche mit drei Startelfeinsätzen wäre für ihn einfach zu früh gekommen.“

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Seguin, J. Müller, Ballas, F. Müller – Hartmann – Berko, Hauptmann, Benatelli, Duljevic – Mlapa.

