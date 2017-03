Werden Klotzscher Kreuzungen sicherer?

Der Weg zur 82. Grundschule ist mitunter gefährlich. Denn viele müssen den unübersichtlichen Königswaldplatz überqueren, an dem vier Straßen aufeinandertreffen. Deshalb haben Linke, Grüne und SPD die Stadtverwaltung bereits im vergangenen Jahr beauftragt, einen Umbau der Kreuzung zu prüfen. Auch an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Am Hellerrand sollte untersucht werden, wie es sicherer werden kann. Nun liegen die ersten Ergebnisse vor.

Demnach sieht auch die Verwaltung an beiden Kreuzungen dringenden Handlungsbedarf. Um das Problem am Königswaldplatz zu lösen, wäre allerdings ein grundlegender Umbau nötig, heißt es im Zwischenbericht von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Das Geld dafür fehle derzeit. Was an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Am Hellerrand getan werden kann, soll noch in diesem Jahr geprüft werden. (SZ/sag)

