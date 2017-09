Werden Kindergartengebühren zum Auslaufmodell? Zehn Jahre nach Rheinland-Pfalz will nun auch Hessen künftig auf Elternbeiträge für die Kinderbetreuung verzichten.

Gut gerüstet für einen Ausflug im Regen sind die Kleinen in einem Kindergarten in Frankfurt am Main. In Hessen sollen statt einem nun drei Kindergartenjahre beitragsfrei werden. © picture alliance / arne dedert/d

Mit der Ankündigung, die Kindergartengebühren weitgehend abzuschaffen, hat die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen für einige Furore gesorgt. Das Nachbarland Rheinland-Pfalz war den Schritt schon vor längerer Zeit gegangen. Dort feierte die Landregierung bereits den zehnten Jahrestag einer entsprechenden Gesetzesänderung. Ein „bildungspolitischer Meilenstein“ sei das gewesen, verkündete die Mainzer Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die Grundsatzfrage, ob der Verzicht auf Elternbeiträge richtig ist, bleibt aber bis heute umstritten.

Ob und in welcher Höhe Eltern für den Kindergarten ihrer lieben Kleinen zur Kasse gebeten werden, hängt in Deutschland noch immer vom Wohnort ab. Die Kommunen haben bei der Festsetzung der Gebühren in den meisten Bundesländern viel Entscheidungsfreiheit. Ein Vergleich der Beitragssätze ist schon allein deswegen schwierig, weil sie mancherorts pauschal und anderswo stundenweise berechnet werden und es ganz unterschiedliche Rabattmodelle für Geringverdiener und Geschwisterkinder gibt.

Unstrittig ist, dass Kitabeiträge im Budget vieler Familien einen bedeutsamen Ausgabenposten darstellen: So kostet die Ganztagsbetreuung unter Dreijähriger in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden 250 Euro monatlich. In Köln zahlt eine Familie mit Durchschnittseinkommen über 300 Euro, Gutverdiener im Extremfall sogar maximal 638,48 Euro.

In Rheinland-Pfalz sind die Gebühren landesweit für alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr abgeschafft. Berlin folgte dem Modell. In Hessen war bislang schon das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei, geplant sind künftig drei beitragsfreie Jahre mit einer täglichen Betreuungszeit von maximal sechs Stunden. Andere Bundesländer fahren einen Schlingerkurs: So gab es das dritte, beitragsfreie Kitajahr in der Vergangenheit auch im Saarland, dann wurde es wegen der schwierigen Haushaltslage wieder abgeschafft.

Auch vor den anstehenden Bundestagswahlen wirbt die SPD für „Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Hochschule oder dem Meister“. Was die Partei als wichtigen Baustein für eine sozialere Gesellschaft sieht, prangerten andere Bundesländer lange als Verschwendung an. Über Jahre mussten sich Mainzer Politiker Vorwürfe anhören, die sparsamen Bundesländer würden über den Länderfinanzausgleich gewissermaßen die rheinland-pfälzischen Wohltaten finanzieren.

Die aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Qualität der Kinderbetreuung in Deutschland sieht die Gebührenfreiheit ebenfalls nicht nur in positivem Licht. Erst wenn die Qualität stimme und genügend Betreuungsplätze zur Verfügung stünden, könne man die Beitragsfreiheit angehen, hieß es, Auch die evangelische Kirche sieht die Abschaffung der Gebühren differenziert. „Aus familienpolitischer Sicht ist das natürlich zu begrüßen“, sagt Sabine Herrenbrück, Fachbereichsleiterin der Landeskirche, die für 600 Kindergärten in Hessen und Rheinland-Pfalz zuständig ist.

Auch bei anderen Aspekten steckt der Teufel im Detail: Die Beitragsfreiheit hat unter anderem dazu geführt, dass es eine sehr hohe Nachfrage nach Ganztagsbetreuung gibt. Aber nicht alle von den Eltern in Anspruch genommenen Ganztagsplätze werden tatsächlich auch genutzt. Auch die Eltern sind nicht nur zufrieden – manche würden für verlängerte Öffnungszeiten auch gern Gebühren zahlen. (epd)

