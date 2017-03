Werbung ist Chefsache Revierleiter Hermann Braunger persönlich erklärt Schülern die Arbeit der Riesaer Polizei. Für Fragen sorgt vor allem ein Quad.

Gemeinsam mit Berufsberaterin Jana Költzsch erklärte Revierleiter Hermann Braunger Schülern die Ausbildung bei der Polizei. Anschließend führte er durchs Revier. © Sebastian Schultz

Junge Leute neugierig auf die Polizeiarbeit zu machen – diese Gelegenheit lässt sich der Chef nicht nehmen. „Um guten Nachwuchs zu kriegen, gehört Werbung dazu“, sagt Riesas Revierleiter Hermann Braunger. Deshalb ließ er es sich nicht nehmen, im Rahmen der Aktionswoche „Schau rein“ persönlich die Schüler durchs Reviergebäude an der Klosterstraße zu führen. Gemeinsam mit dem Riesaer Dienstgruppenführer Bernd Hartkopf und Berufsberaterin Jana Költzsch von der Dresdner Polizeidirektion erklärte er den 18 Schülerinnen und Schülern, wie Ausbildung und Studium bei der sächsischen Polizei ablaufen – und wie das Aufnahmeverfahren funktioniert. Das hat es nämlich in sich: Sporttest, schriftliche Prüfungen, Einzel- und Gruppengespräche – wer die Uniform tragen möchte, der muss zuvor schon einige Hürden nehmen. Selbst die wenigen Plätze für Schülerpraktikanten sind begehrt: Meist bewerben sich etwa zehnmal so viele Schüler, wie letztlich genommen werden.

Über die Ausbildung bei der Polizei informiert Hermann Braunger regelmäßig. Neu war am Freitag aber der Ort. „Dass so eine Veranstaltung im Revier stattfindet, ist eher die Ausnahme.“ In der Regel besucht der Revierleiter dazu die Agentur für Arbeit.

Am Freitag konnten die Schüler dagegen die Gelegenheit nutzen und sich von Hermann Braunger und Bernd Hartkopf gleich noch das Revier zeigen lassen. Neben dem Besuch in der Wache, von wo aus die Einsätze koordiniert werden, sorgten vor allem die beschlagnahmten Fahrzeuge für interessierte Fragen der Jugendlichen – allen voran das Quad eines Sechsjährigen, das die Polizei vor einigen Wochen in Gröditz sichergestellt hatte. Hermann Braunger erläuterte den Jugendlichen noch einmal die rechtlichen Gründe für die Beschlagnahmung: Ein Kraftfahrzeug, das schneller als mit sechs Kilometern pro Stunde unterwegs ist, dürfe man nun einmal nur mit Führerschein fahren. Den konnte der sechsjährige Junge gar nicht haben, der auf dem Quad unterwegs war. Das Fahrzeug selbst schaffte etwa 25 Stundenkilometer. Das Ganze sei damit eine Anstiftung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, erklärte Braunger den Schülern. Man müsse sich eben an das Gesetz halten – erst recht als Polizist. Wenn man etwa einem Lkw-Fahrer den Führerschein wegnehmen müsse, dann könne da schon die Existenz der Familie dranhängen. Das sei in manchen Fällen auch für Polizisten nicht immer einfach. Auch darum gehe es bei der Polizei: „Egal, was derjenige getan hat, der vor einem steht: Er ist immer noch ein Mensch.“

zur Startseite