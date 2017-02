Werbung für Erdogans Machtansprüche Regierungschef Yildirim will mit einer Rede in Oberhausen seine Landsleute für ein türkisches Präsidialsystem erwärmen.

Binali Yildirim will bei einer Rede in der Arena Oberhausen für die Verfassungsänderungen in der Türkei werben. © reuters

Die regierungstreue türkische Zeitung Yeni Akit ist nicht für ihr Niveau bekannt, in Deutschland wurde das Vorgängerblatt 2005 wegen Volksverhetzung verboten. Selbst für Yeni Akit sind die Darstellungen von Angela Merkel auf der Titelseite vom Freitag allerdings bemerkenswert: Eine Fotomontage zeigt die Bundeskanzlerin mit Nazi-Armbinde. Weiter unten auf der Seite dann eine Karikatur, auf der Merkel ein Plakat mit „Nein Ditib“ hochhält, in der anderen Hand ein Plakat mit einem Hakenkreuz und einem „Ja“.

Vor dem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Deutschland steht das schwierige bilaterale Verhältnis schon wieder vor der nächsten Krise. Dabei war der letzte Besuch der Kanzlerin in Ankara vor gerade einmal gut zwei Wochen noch glimpflich verlaufen. Und das, obwohl Merkel bei Recep Tayyip Erdogan die Einhaltung von Freiheitsrechten anmahnte, worauf der türkische Staatschef empfindlich reagieren kann.

Yildirim will am Sonnabend den Wahlkampf in Deutschland für das Referendum in der Türkei eröffnen, was bei deutschen Politikern für Irritationen sorgt. In Oberhausen wird der Ministerpräsident bei seinen Landsleuten für ein „Ja“ bei der Volksabstimmung werben, mit der die Türken am 16. April über die Einführung eines Präsidialsystems entscheiden werden.

Mehr Krisenpotenzial im bilateralen Verhältnis als Yildirims exterritorialer Wahlkampf-Auftritt hat allerdings der Moscheeverband Ditib. Rund 1 000 Geistliche hat die Yildirims Amt unterstellte Religionsbehörde Diyanet an die Ditib-Moscheen in Deutschland entsandt. Der Vorwurf: Ankara nutze die Imame als Spitzelnetz, um Anhänger der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen auszuspähen, den Erdogan für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht.

Mit der Durchsuchung der Wohnungen von vier Imamen fand die Krise am Mittwoch ihren vorläufigen Höhepunkt. Diyanet-Präsident Mehmet Görmez räumte am Freitag zwar ein, dass insgesamt sechs Geistliche aus Deutschland abgezogen worden seien, weil sie Informationen über Gülen-Anhänger weitergegeben hätten. Zugleich betonte er aber, diese Imame hätten nur „ihre Kompetenzen überschritten“, von „Spionage“ könne keine Rede sein. Der Abzug sei ein „Zeichen des guten Willens“ - und kein Schuldeingeständnis. (dpa)

zur Startseite