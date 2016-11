Werbung für den Sachsenwein Nach dem Ärgerjahr für die heimischen Winzer soll 2017 noch besser kontrolliert und die Weinstraße bekannter als bisher gemacht werden.

Eine gute Weinernte gab es 2016 auch am Radebeuler Goldenen Wagen. Beste Qualitätsweine aus Sachsen sollen auch entsprechend vermarktet werden. © Klaus-Dieter Brühl

Das Jahr 2016 war in Sachen Ansehen von Sachsens Wein nicht das beste – obwohl die wenigsten der Winzer und Weinbaubetriebe daran eine Schuld haben. Nicht erlaubte Pflanzenschutzmittel und die darum verbreiteten Nachrichten haben allen geschadet. Die Winzergenossenschaft hat gar den Weinbauverband verlassen. Alles zusammen hat am Image des kleinen Weinbaugebietes gehörig gekratzt.

Diese Situation deutlich zu verbessern, unerlaubte Pflanzenschutzmittel nicht nur nicht zu verwenden, sondern dies auch streng zu kontrollieren, das haben Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt, Verbraucherschutzstaatssekretärin Andrea Fischer, Landwirtschaftsstaatssekretär Herbert Wolff sowie Landrat Arndt Steinbach bei einem Treffen mit Vertretern des sächsischen Weinbaus vorm Wochenende in Dresden verabredet.

Arndt Steinbach: Ziel des Gesprächs war, den Blick gemeinsam nach vorne zu richten, um den sächsischen Weinbau zu befördern.

Einigkeit bestand darin, dass durch die ergriffenen Maßnahmen der Qualitätskontrolle der sächsische Wein zu den bestkontrolliertesten Weinen Deutschlands gehört und der Schutz der Verbraucher für die Zukunft gewährleistet ist.

Bei dem Treffen zwischen Politikern und Weinbaufachleuten wurden Möglichkeiten diskutiert, wie das Image des heimischen Weins als sächsisches Kulturgut verbessert werden kann. Dafür wurden eine ganze Reihe von Schritten und Aktionen für das kommende Jahr vereinbart.

So sollen die vorhandenen Informationsketten von den beteiligten Behörden – beginnend ab dem Jahr 2017 – mit dem Ziel überprüft werden, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Gemeint sind damit beispielsweise Testergebnisse aus Laboren, Stichproben bei Winzerbetrieben schnell zu übermitteln.

Am 7. Februar 2017 wird ein Sächsischer Weinbautag in Dresden-Pillnitz veranstaltet. Im gleichen Jahr wird ein weiteres weinbauliches Fachforum durchgeführt. Damit sollen die Verständigung und die fachliche Kenntnis befördert werden. Mehr Winzer können so gute Ergebnisse bei der Weinverarbeitung kennenlernen.

Weinverkauf befördern

Besprochen wurde auch, dass der Weinbauverband Sachsen ein Projekt zur Verbesserung der Markterschließung initiiert. Dabei sollen auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern einbezogen werden. Die Verkaufsmöglichkeiten für Wein aus Sachsen sollen damit für alle verbessert werden.

Aus Anlass des Jubiläums „25 Jahre Sächsische Weinstraße“ im kommenden Jahr wird gemeinsam eine Imagekampagne entwickelt. Dabei soll insbesondere die Bedeutung des sächsischen Weinbaus als Kulturträger in den Fokus gerückt werden, heißt es in der Mitteilung aus dem Sächsischen Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft.

