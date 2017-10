Werbung für den Barockgarten steht Am Freitag war es so weit: Nach zwei vergeblichen Anläufen der Stadtväter wurden die Schilder nun an der A 13 angebracht.

Seit Freitagmittag steht das Hinweisschild an der A13. © Stadtverwaltung Großenhain

Was lange währt, wird gut: Nachdem die Stadtverwaltung mit ihren Anträgen auf Errichtung von Hinweisschildern an der Autobahn 13 als touristische Wegweisung seit 2011 gescheitert war, führte nun endlich der dritte Versuch zum Erfolg.

Seit Freitagmittag machen zwei Schilder auf Großenhains Kleinod, den Barockpark Zabeltitz, aufmerksam. Während sich eines zwischen den Anschlussstellen Ortrand und Schönborn in Fahrtrichtung Dresden befindet, ist das andere in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Thiendorf zu entdecken. Auf den laut Straßenverkehrsordnung in typischem Braun gehaltenen und als touristische Unterrichtungstafeln bezeichneten Hinweisschildern wirbt die Stadtverwaltung mit einer stilisierten Ansicht auf die typisch geschnittenen Lindenbäume, das Palais und den Turm des Alten Schlosses.

Ermöglicht habe diesen weiteren Baustein bei der Vermarktung von Zabeltitz die überaus erfreuliche touristische Entwicklung. Immerhin konnte im vergangenen Jahr erstmals eine zur Aufstellung des Schildes notwendige Mindestbesucherzahl von 25 000 Gästen nachgewiesen werden. Die Stadtverwaltung wagte deshalb einen neuerlichen Versuch, und das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) erteilte daraufhin im Mai einen positiven Bescheid.

Für Zabeltitz bedeutet das: Es gibt nun eine durchgängige Ausschilderung von der Autobahn bis zu den Besucherparkplätzen am Barockpark. Die touristische überörtliche Beschilderung „Barockgarten Zabeltitz“ an den Bundesstraßen B 98 und B 101 wurde bereits 2016 realisiert sowie ein Parkleitsystem, welches die Besucher zu den touristischen Parkplätzen innerhalb des Ortes Zabeltitz leitet. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Besucherzahlen in den letzten Jahren in Zabeltitz. Das bestätigt und bestärkt uns, dass der Weg richtig ist, in das Palais und den Barockgarten zu investieren und auch die Vermarktung intensiv zu betreiben.“ sagt Matthias Schmieder, Geschäftsbereichsleiter Stadtkultur und Ordnung. Auch wenn die Hinweisschilder nur ein Baustein in diesem Konzept seien, wäre es für die Stadtverwaltung ein weiterer Schritt.

