Werbung finanziert Gemeindeauto mit

Bevor dieses Fahrzeug auf dem Hof der Gemeindeverwaltung stand, gab es einige Diskussionen über die Größe und die Verwendung. Doch nun sind die beiden Mitarbeiterinnen, die sich in den Dörfern um viele Kleinigkeiten kümmern, mit einem VW-Caddy unterwegs. „Mit diesem modernen Fahrzeug einschließlich eines Anhängers haben wir eine Lösung für die Zukunft gefunden“, sagt Königswarthas Bürgermeister Swen Nowotny (CDU).

Das Fahrzeug, mit dem die technischen Kräfte vorher unterwegs waren, war mittlerweile so kaputt, dass es sich nicht mehr lohnte, es zu reparieren. Die Frauen mähen in den Ortsteilen zum Beispiel den Rasen auf gemeindeeigenen Flächen. oder sie beseitigen Dreckecken. Der jetzige Fünfsitzer soll auch für die Ein-Euro-Jobber genutzt werden, für die die Gemeinde vier Stellen genehmigt bekam. Erfreulicherweise, so Swen Nowotny, finden sich auch für dieses Auto Interessenten, die dort Flächen zur Werbung nutzen wollen. „Das wird dann auch wieder bei der Finanzierung des Fahrzeugs helfen“, sagt Nowotny. Das vorherige Fahrzeug war seit 2010 in der Gemeinde über einen Werbevertrag finanziert worden. Nun läuft der Leasingvertrag über 60 Monate und kostet die Gemeinde monatlich 168 Euro. (SZ/kf)

