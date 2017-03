Werbewand auf dem Zinzendorfplatz Niesky wird in diesem Jahr 275 Jahre alt. Deswegen gibt es viele Veranstaltungen.

Werbewand auf dem Zinzendorfplatz © André Schulze

Niesky. Seit Mittwoch steht eine Werbewand auf dem Zinzendorfplatz, die das Jubiläum der Stadt verkündet. Niesky wird in diesem Jahr 275 Jahre alt. Es gibt einen Kalender mit Angeboten für Veranstaltungen bis in den Dezember. Zum Beispiel gibt es mehrere „Nieskyer Spaziergänge“, den nächsten an diesem Sonnabend am Stausee Quitzdorf auf den Spuren der versunkenen Orte. Am 10. Juni findet in Niesky der sächsische Familientag statt, weitere Höhepunkte sind das Festwochenende vom 10. bis 13. August mit den Partnerstädten sowie vom 8. bis 10. September das Nieskyer Herbstfest mit historischem Festumzug. (szo)

zur Startseite