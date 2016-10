Werben mit zwei Türmen Auch für Waldheim dürfen jetzt Schilder an den Autobahnen aufgestellt werden. Allerdings nicht an gewünschter Stelle.

Die beiden Türme des Rathauses und der Kirche sollen auf den Werbeschildern zu sehen sein, die künftig an den Autobahnen 4 und 14 für Waldheim werben. © Archiv/Dietmar Thomas

Es gibt sie für die Stiefelstadt Döbeln, für die Burg Kriebstein und auch für Leisnig: die braun-weißen Hinweistafeln an der Autobahn. Auch Waldheim hat schon lange darum gerungen, an der A 4 und A 14 für sich werben zu dürfen. „Das wird jetzt endlich möglich“, wie Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagt. Zumindest hat er jetzt das Einverständnis der zuständigen Behörde. Nun muss noch der Stadtrat zustimmen, „Denn die Kosten in Höhe von etwa 16 000 Euro muss die Stadt selbst aufbringen“, informiert der Bürgermeister. Kommende Woche berät darüber zunächst der Verwaltungsausschuss.

Doch dieser dürfte keine Einwände haben, ist es doch schon länger Anliegen, dass Waldheim auch seinen Platz an den Autobahnen bekommt. Allerdings ist es nicht der gewünschte. „Angestrebt hatten wir das Aufstellen eines Schildes an der A 4-Abfahrt Hainichen. Dort ist aber kein Platz mehr frei, so dass wir die Genehmigung für die A 4-Abfahrt Berbersdorf in Fahrtrichtung Chemnitz bekommen haben“, so Ernst. Ein weiteres Schild dürfen die Waldheimer an der A 14, Abfahrt Döbeln Ost, in Fahrtrichtung Dresden aufstellen.

Wann die Schilder platziert werden, das ist noch unklar. Der Bürgermeister rechnet damit, dass der Ratsbeschluss im Dezember gefasst werden kann. Bis dahin muss ein Grafiker den bisher farbigen Entwurf in das weiß-braune Design übertragen. Nach den Vorstellungen der Waldheimer sollen als markante Sehenswürdigkeiten die Türme des Jugendstil-Rathauses und der Nicolaikirche, die Zschopaubrücke und ein Viadukt zu sehen sein. „Ob sich das so umsetzen lässt, müssen wir abwarten“, so der Bürgermeister.

