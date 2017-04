Werben mit Umgebindehäusern In allen vier Ortsteilen Mittelherwigsdorfs sollen Rastplätze angelegt und über die besondere Bauweise informiert werden. 108000 Euro sind dafür eingeplant.

Blick auf den Ortsteil Mittelherwigsdorf, vom Scheibeberg aus. © Thomas Eichler

Dass die Gemeinde Mittelherwigsdorf Teil der Oberlausitzer Umgebindehausstraße ist, möchte die Gemeinde auch optisch für Besucher und Durchreisende erkennbar machen. In allen vier Ortsteilen soll zum Thema Umgebindehaus ein Informationsplatz eingerichtet werden. Vorsorglich ist dafür im bereits beschlossenen Haushalt eine Summe von 108000 Euro eingestellt worden. Nur einen geringen Teil davon wird aber die Gemeinde tragen müssen. Für das Projekt steht den Mitgliedsorten der Umgebindehausstraße eine 90-prozentige Förderung in Aussicht. So ein Informationsplatz wird aber nicht gefördert, wenn nur Schilder oder Tafeln aufgestellt werden. Es muss ein Rastplatz entstehen.

Vorschläge, wie diese vier Plätze in den Ortsteilen von Mittelherwigsdorf gestaltet werden könnten, kann die Gemeindeverwaltung aus Kapazitätsgründen wegen der zahlreichen Bauprojekte 2017 jedoch nicht selber erarbeiten. Das soll ein Landschafts- und Freiraumplanungsbüro in Oppach erledigen. Den Auftrag dafür haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig vergeben. Weil der Auftrag stufenweise erfolgt, würde die Gemeinde, falls die Fördermittel nicht bewilligt werden, nur 3288 Euro einbüßen. „Angesichts einer in Aussicht stehenden so hohen Förderung wären wir dumm, wenn wir das nicht nutzen würden“, sagt Bürgermeister Markus Hallmann (Freier Wählerverein).

Als Standorte sind für Mittelherwigsdorf der Platz an der ehemaligen „Luise“ unterhalb des Gemeindeamtes, in Eckartsberg am Konsumwehr an der Geschwister-Scholl-Straße, in Radgendorf am Dorfteich und in Oberseiferdorf auf dem Fundament des früheren Kretschams vorgesehen. In Eckartsberg wird der Informationsplatz so angelegt, dass das traditionelle Tauziehen über den Eckartsbach am Konsumwehr weiterhin stattfinden kann.

Außerdem könnte über eine Art Lehrpfad auf besondere Umgebindehäuser in der Gemeinde hingewiesen werden. Zudem ist geplant, an den Ortseingängen an der B 96 in Mittelherwigsdorf, an der B 99 in Radgendorf sowie an der B178 in Oberseifersdorf Begrüßungstafeln anzubringen.

