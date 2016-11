Werben fürs Weihnachtsland Der Tourismusverband stellt sich auf einer bedeutenden Messe vor. Womit er Gäste locken will.

Der Tourismusverband Erzgebirge wirbt seit Mittwoch auf der größten Reisemesse Ostdeutschlands. Mit zwölf Partnern präsentiert der Verein auf der Touristik & Caravaning in Leipzig die Erlebnisheimat Erzgebirge. „Im Messegepäck sind jede Menge Reiseanlässe, Veranstaltungsangebote und Höhepunkte für die bevorstehende Weihnachts- und Wintersaison sowie das kommende Reisejahr 2017“, informiert Doreen Burgold vom Tourismusverband. Vor allem mit der bevorstehenden Adventszeit hoffen sie, potenzielle Gäste ansprechen zu können.

„Kein anderer Landstrich ist für seine weihnachtlichen Rituale so bekannt wie das Erzgebirge“, so Frau Burgold weiter. Und diese beginnen schon in der kommenden Woche. Zum ersten Adventswochenende werden traditionell die Pyramiden angeschoben, die Weihnachtsmärkte beginnen, und überall legt sich ein Lichterglanz über die Orte. Besucher können sogar an einer Mettenschicht teilnehmen, so am 26. November im Besucherbergwerk Zinnwald. Damit wird der Brauch der Bergleute weiter gelebt, die letzte Schicht vorm Weihnachtsfest zu feiern. „Rund 500 weihnachtliche Veranstaltungen machen die Region zum ,Weihnachtsland‘ in Deutschland schlechthin“, sagt Doreen Burgold. Die hat der Tourismusverband zusammengetragen und im Adventsflyer „Wir sind Weihnachten“ aufgelistet. Der soll auf der Reisemesse, die noch bis Sonntag geht, unters Volk gebracht werden und Lust aufs Erzgebirge machen. (SZ/ks)

www.tourismus-erzgebirge.de

zur Startseite