Werben für die Weihnachtspforte

Stolpens Citymanagerin Simone Schöne übergibt am Dienstag gemeinsam mit den Projektbetreuern der Stadtentwicklung Dresden GmbH 35 gefüllte Adventskalender an die Stolpener Kindereinrichtungen. Jede Grundschulklasse und jede Kindergartengruppe erhält einen Kalender. Über diese Adventskalender werden die Aktionen an der Weihnachtspforte beworben, sagt Simone Schöne. Veranstaltungsort wird die Weihnachtspforte am Bürgerhaus Markt 26 sein. Gestartet wird am Freitag, 1. Dezember, 16.30 Uhr, mit „Kinder weckt den Weihnachtsmann“. Am 6. Dezember können sich die Kinder auf den Besuch vom Nikolaus freuen. Für diese Aktion ist es wichtig, dass die Kinder nicht vergessen, ihre geputzten Stiefelchen am Montag, 4. Dezember, oder Dienstag, den 5. Dezember, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Stolpen-Information im Bürgerhaus Markt 26 abzugeben. Die Aktion Weihnachtspforte ist Teil des Stadtentwicklungsprojektes „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. (SZ/aw)

zur Startseite