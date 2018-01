Werben für die Pfotenhauerstraße Händler wollen mehr Kunden in die Johannstadt locken. Zuvor muss aber ein Problem gelöst werden.

Friseurmeisterin Gabriele Schwank will die Pfotenhauerstraße attraktiver machen. Und sucht dafür Unterstützer. © Christian Juppe

In der Neustadt gibt es eine, ebenso wie für die Weiße Gasse im Zentrum und die Kesselsdorfer Straße im Dresdner Westen – Werbegemeinschaften sind seit Jahren im Trend. In der Regel schließen sich dabei die Händler eines Stadtviertels oder einer Ladenstraße zusammen, um ihren Standort attraktiver zu machen und mehr Kunden anzulocken. Nicht selten geht es darum, gemeinsam Probleme zu lösen, wenn zum Beispiel Parkplätze fehlen oder außerhalb des nahen Umfelds kaum jemand von den Angeboten weiß. Das ist auch in der Johannstadt der Fall, konkret an der Pfotenhauerstraße. Deshalb will Friseurmeisterin Gabriele Schwank nun eine solche Werbegemeinschaft ins Leben rufen.

Was seit Jahren ein riesiges Thema im Stadtteil ist – zu wenige Parkplätze – ist auch heute noch eines der größten Probleme. Und das, obwohl die Stadt die Situation im vergangenen Jahr mit der Einrichtung von zwei Parkzonen entschärfen wollte.

Blumenkästen und Straßenfeste?

Dabei ging es in erster Linie darum, mehr Stellplätze für die Anwohner zu schaffen. Weil dadurch tagsüber wiederum Parkplätze für die Kunden der Geschäfte fehlten, besserte die Stadt Ende 2017 noch einmal nach – und stellte auf der Arnoldstraße und der Pfotenhauerstraße zusätzliche Parkscheinautomaten auf. Allerdings nicht auf der kompletten Länge der Pfotenhauerstraße – und das ärgert Gabriele Schwank, die ihr Friseurgeschäft an der Ecke zur Neubertstraße, also weiter östlich auf der Pfotenhauerstraße, betreibt.

Nun können sich die Besucher im Bereich zwischen Böhnischplatz und Arnoldstraße ein Parkticket kaufen; es gibt auch ausreichend Platz für sie. Für die Betreiber der gut zehn Geschäfte rund um den Böhnischplatz ist das eine feine Sache. Auch die Praxen im Ärztehaus und die gastronomischen Einrichtungen profitieren davon.

Weiter in Richtung Uniklinik sind die meisten Stellplätze allerdings nur für Anwohner vorgesehen. An einigen Stellen gibt es Kurzzeitparkplätze, auf denen das Auto für eine Stunde abgestellt werden kann. Für einen Friseurbesuch reicht das allerdings nicht. Schon gar nicht für die Kunden von Gabriele Schwank, denn sie sind oft sehr krank. Bei der Friseurmeisterin bekommen die Patienten, die aufgrund einer Therapie ihre Haare verlieren, eine Perücke für jene schwere Zeit, in der sich das Aussehen extrem verändert.

Dabei gab es bis zum vergangenen Jahr, als die Parkzonen eingerichtet wurden, einige Stellplätze direkt vor dem Friseurladen, auf denen Kunden eine Parkscheibe in ihr Auto legen konnten und damit bis zu zwei Stunden parken durften. „Diese Flächen wurden einfach wegrationalisiert“, berichtet die 64-Jährige.

Um das Thema nun mit der Stadt zu klären, will sich die Geschäftsfrau mit anderen Händlern zusammenschließen. „Das betrifft ja nicht nur mich, sondern auch die Betreiber der Gaststätten und anderen Friseurläden.“ Davon gibt es tatsächlich etliche entlang der Straße – viele leben, wie auch Gabriele Schwank, von den Bewohnern der großen Häuserblocks. Für die Patienten der Uniklinik, die oft von außerhalb Dresdens kommen, sei es aber problematisch, wenn sie keinen Parkplatz finden.

Wie gut die Arbeit innerhalb einer Werbegemeinschaft funktioniert, habe sie in Essen erlebt, wo sie lange Zeit wohnte und arbeitete. „Dort haben wir auch dafür gekämpft, dass die Bewohnerparkplätze tagsüber auch von Auswärtigen genutzt werden konnten – mit Erfolg.“ Seit 2005 betreibt die Friseurmeisterin ihren Salon in Dresden, seit 2007 hat sie einen Kooperationsvertrag mit der Uniklinik – und damit auch Verantwortung gegenüber den Patienten, sagt sie. Ein weiteres Problem für die Läden an der Pfotenhauerstraße sei der teilweise schlechte Zustand der Gehwege, in Richtung Klinikum sind sie nicht befestigt, an anderer Stelle wackeln die Gehwegplatten. „Es gibt einiges zu tun, um den Standort attraktiver zu machen“, sagt Gabriele Schwank. Damit meint sie auch das Aufstellen von Blumenkästen oder Informationstafeln vor den Läden, was wiederum Absprachen mit der Stadt voraussetze.

Deshalb hält auch das Stadtplanungsamt eine Werbegemeinschaft durchaus für sinnvoll. Nicht nur, weil ein gemeinsames Auftreten eben jene Absprachen mit der Stadt vereinfacht, sondern auch die Organisation von Werbung und bestimmten Aktionen, wie zum Beispiel Straßenfeste, um auf den Standort aufmerksam zu machen.

Erste Gespräche mit anderen Gewerbetreibenden hätten gezeigt, dass das Interesse groß ist, die Straße mehr zu beleben, sagt Gabriele Schwank. Und damit auch leer stehende Läden. Was bleibt, ist wohl das Parkplatzproblem: Die Stadt plant derzeit keine Veränderungen, auch nicht das Aufstellen weiterer Ticketautomaten.

