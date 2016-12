Werben für den Sachsenwein Nach dem Skandal um unerlaubtes Insektengift im Wein soll sein guter Ruf wiederhergestellt werden.

Meißen. Landrat Arndt Steinbach (CDU) hat sich jetzt mit dem sächsischen Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) sowie weiteren Vertretern aus dem Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerium getroffen. Ziel des Gespräches sollte es sein, „den Blick gemeinsam nach vorn zu richten, um den sächsischen Weinbau zu befördern“, heißt es in einer Information aus dem Landratsamt. Dieses Ergebnis sei nur teilweise erreicht worden, schätzt Steinbach für seine Person ein.

Einigkeit habe in der Runde dazu geherrscht, dass infolge weitreichender und differenzierter Kontrollen der sächsische Wein aktuell den höchsten Verbraucherschutz biete. Einsicht und Vernunft auf der Seite der Winzer sollten dieses mühsam erreichte Ergebnis halten helfen. Es dürften künftig nie wieder verbotene Mittel angewendet werden, die akribischen Kontrollen seien fortzuführen.

Steinbach zufolge wurde mit dem Minister und den Staatssekretären zudem über Möglichkeiten diskutiert, wie sich der Ruf des hiesigen Weins als sächsisches Kulturgut geraderücken lasse. Ganz praktisch soll es dazu mehrere Aktionen geben. Den Auftakt wird der Sächsische Weinbautag am 7. Februar in Pillnitz bilden.

Ebenfalls im neuen Jahr ist ein weinbauliches Fachforum geplant. Der Weinbauverband Sachsen hat dem Landratsamt zufolge zudem ein Werbeprojekt in Arbeit. Dabei sollen auch Erfahrungen anderer Bundesländer einbezogen werden. Aus Anlass des Jubiläums 25 Jahre Sächsische Weinstraße wird eine Imagekampagne entwickelt. Die Gespräche mit den Dresdner Ministeriumsvertretern sollen auf Arbeitsebene fortgesetzt werden. Kritik an der Arbeit der Landkreisverwaltung habe es nicht gegeben, so das Landratsamt.

Erleichtert wird der neue Anlauf durch exzellente Weine des 2016er Jahrgangs. Wegen des goldenen Herbstes und der warmen Temperaturen waren die Trauben früher als gewöhnlich gereift, die Hauptlese war mancherorts bereits Mitte Oktober beendet.

„Die Winzer sind sehr zufrieden“, so Weinbauverbandschef Christoph Reiner. Qualität und Quantität hätten gestimmt. Das Deutsche Weininstitut (DWI) in Mainz prognostizierte jüngst einen Ertrag von rund 31 000 Hektoliter Weinmost für das sächsische Anbaugebiet. Das wäre dann eine Rekordernte. 2015 gab es 25 000 Hektoliter Weinmost.

Sachsen würde mit dieser Menge im bundesweiten Vergleich sehr gut abschneiden. Laut DWI unterlagen die Ernteergebnisse regional und einzelbetrieblich sehr großen Schwankungen, je nachdem, wie stark die Weinberge von der feuchten Frühjahrswitterung in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Dank gut ausgereifter und sehr gesunder Trauben seien vom diesjährigen Jahrgang fruchtbetonte Weißweine und farbkräftige Rotweine zu erwarten. (SZ/pa)

