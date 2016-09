Werben für das eigene Land Der traditionelle Bockbieranstich in der Schwerter-Brauerei vereinte einmal mehr den Blick in die Welt und den ins Glas.

Große Themen – große Gesten. CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn sprach in der Schwerter-Brauerei zu den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. © Daniel Bahrmann

Premiere des Bockbieranstichs war am 30. Oktober 2009. Gastredner in der Schwerterbrauerei auf der Ziegelstraße im Zaschendorfer Gewerbegebiet war Thomas de Maizière – damals den zweiten Tag Bundesinnenminister in der schwarz-gelben Koalitionsregierung. Es folgten u. a. Franz Müntefering, der ehemalige SPD-Parteichef, Linken-Zugpferd Gregor Gysi, CDU-Urgestein Heiner Geißler und im vergangenen Jahr CDU-Querdenker Wolfgang Bosbach. Allesamt politische Schwergewichte.

Beim diesjährigen Bockbieranstich am Donnerstagabend hielt Jens Spahn die Festrede. Wer ist Jens Spahn? Brauereichef Eric Schäffer kündigte ihn als „CDU-Hoffnungsträger“ an. Und in der Tat: Seit gut einem Jahr ist der 36-Jährige Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesfinanzminister. Wer es unter Schäuble aushält, muss Qualitäten haben. Die bewies Spahn schon im vergangenen Jahr und in diesem Sommer, als er sich in Sachen Flüchtlingspolitik offen gegen seine Parteichefin Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte.

Nun also Meißen. Spahn sprach frei zu den geladenen Gästen – darunter Landrat Arndt Steinbach (CDU) und Geert Mackenroth (CDU), Sachsens Ausländerbeauftragter. Spahn wiederholte seine als Witz zu verstehende Aussage, dass er „burkaphob“ sei, was ein Verbot der Vollverschleierung, also von Nikab und Burka, in Deutschland meint. Und dann warb er für eine abgeklärtere Sicht auf das eigene Land.

Er erinnerte daran, dass es noch vor zehn Jahren fast fünf Millionen Arbeitslose gegeben hat. „Damals war nicht Griechenland, sondern Deutschland der kranke Mann Europas. Jetzt sind wir die Lokomotive in Europa.“ Er erklärte, dass es mit gegenwärtig 43 Millionen Beschäftigten so viele wie noch nie in Deutschland gibt und dass kürzlich die höchste Rentenerhöhung seit 23 Jahren beschlossen worden ist. „Es gab noch nie so viel Wohlstand in Deutschland, so lange Frieden und Freiheit.“ Wie gut es den Deutschen derzeit gehe, lasse sich auch daran ablesen, dass ihre Lebenserwartung statistisch jeden Tag um sechs Stunden steige.

Allerdings, so Spahn, sei dies alles kein Garant dafür, dass es so weitergehe. Er nannte als warnendes Beispiel die Firma Nokia, die einmal 70 Prozent des Handy-Weltmarktes hatte, heute sind es null Prozent. „Muss es uns erst wieder richtig schlecht werden, ehe Reformen angepackt werden“, fragte er rhetorisch ins Rund der Biertrinker.

Er reklamierte für sich, immer dafür gekämpft zu haben, „dass das Schuldenmachen aufhört“. Das heißt nicht, dass nicht investiert werden solle. Im Gegenteil, um Zukunft zu gewinnen, muss in Straße, Schiene und Breitband investiert werden. Dafür sei genügend Geld da, jedenfalls, was den Bund betreffe. Aber es könne nicht in ausreichendem Maße ausgegeben werden, weil die Planungskapazitäten fehlten. Bürokratische Auflagen hemmten die Entwicklung. Natur- und Datenschutz behinderten zu oft die heimische Wirtschaft.

Natürlich kam Spahn auch auf das Thema Nummer eins zu sprechen – die Flüchtlingsproblematik. Einige Streiflichter: „Wir wollen Menschen, wie denen in Aleppo helfen, aber es geht nicht unbegrenzt. Die deutsche Grenze ist jetzt in der Ägäis. Integration ist millionenfach gutgegangen, sie ist aber auch zu oft schiefgegangen.“ Um die anstehenden Probleme zu lösen, müssten selbstbewusster die Prinzipien und Werte vertreten werden, die Europa und Deutschland starkgemacht hätten. Dazu zählt Spahn die Rechtsstaatlichkeit, Religions- und Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und: „Unsere Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man anders sein darf.“

Spahn beendete seinen Parforce-Ritt durchs aktuelle Zeitgeschehen mit der Aufforderung, dafür einzutreten, „dass es der Generation nach uns, noch besser geht.“ – Darauf einen Bennator-Bock.

zur Startseite