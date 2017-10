Werbekonzept für Winterland Sächsische Schweiz Viele Gastgeber haben ihre Häuser über den Winter geschlossen. Das soll sich laut Tourismusverein ändern.

Die Elbsandstein-Region soll auch im Winter Gäste anlocken. © Steffen Unger

Es ist zwar einiges im Wandel, dennoch ist es immer noch weit verbreitet in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz, dass viele Gasthäuser Winterpause machen und spätestens nach dem Jahreswechsel geschlossen haben. Die touristischen Angebote laufen auf Sparflamme. Dann verzeichnet die Region um 200 000 Übernachtungen weniger als in einem Monat der Hauptsaison. In der Folge kriegen viele Angestellte nur befristete Verträge. Die Wirtschaftskraft sinkt. Da soll gegengesteuert werden.

Im Winter hat das Elbsandsteingebirge einen ganz besonderen Reiz, ist aber viel ruhiger als im Sommer. Genau mit dieser Ruhe und dem winterlichen Landschaftsbild wirbt nun der Tourismusverband Sächsische Schweiz. Er vertritt die Interessen von über 600 Tourismusbetrieben und vermarktet die Region Sächsische Schweiz überregional. Nun will sich der Verband besonders für die Winterbelebung einsetzen.

Bürgermeister, Gastronomen und Touristiker haben gemeinsam in den vergangenen Monaten ein winterliches Konzept abgestimmt, heißt es. Im Zentrum stehe dabei das aktive Erlebnis der Naturlandschaft beim Winterwandern. Mehrere Tausend Kilometer ausgeschilderte Wanderwege durchziehen die Sächsische Schweiz, die bei gebotener Vorsicht auch im Winter begangen werden können. „Nicht alle wollen sich in den Trubel der alpinen Skiregionen stürzen. Der tiefe Frieden, den die schlafende Natur ausstrahlt, ist einfach wunderschön“, erklärt Nicole Hesse, Nebensaisonexpertin beim Tourismusverband.

Schneesicherheit wie in den Alpen gibt es natürlich nicht. Man wolle auch nicht diese Skiurlauber umleiten, sondern auf andere winterliche Facetten aufmerksam machen, so der Verband. Dabei haben sich sechs Vorreitergebiete herausgebildet, die sich in der neuen Broschüre Sächsische Schweiz im Winterland präsentieren. Kurort Rathen, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bad Schandau sowie Pirna, Königstein und das „Winterdorf“ Schmilka werben mit einem vielseitigen Programm für das Wintererlebnis. Tipps für jedes Alter und für Schlechtwettervarianten sind mit eingeschlossen. Lokalgeschichte, Kultur, Kreativität sowie Kulinarik bilden weitere Schwerpunkte. Jedes Gebiet hat ein extra Freizeitpaket – meist für ein verlängertes Wochenende.

„Kurort Rathen wird sich von seiner märchenhaften Seite zeigen“, sagt Michaela Becker, Marketingleiterin vom Hotel Elbschlösschen. Es gibt Märchenwanderungen, Märchenlesungen sowie kulinarische Märchenmenüs. Schmilka wirbt hingegen mit Brauereiführungen, Panoramasauna und Bierbaden. Auch für Kreative gibt es vielerorts Möglichkeiten bei Fotowanderungen oder Zeichenkursen.

Weiteres: www.saechsische-schweiz.de/wintertraum

zur Startseite