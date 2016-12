Werbekampagne eint Gewerbetreibende Beim Weihnachtsmarkt des Straußenhofes in Pappendorf zeigen Firmen ihre Produkte. Eine Initiative hilft ihnen.

Marcus Reißig vom Straußenhof, Kosmetikerin Nicole Fischer, Daniel Zimmermann von der Seifenmanufaktur Frische Erleben und Thomas Dietrich von der Schubert-Mühle, in der Senf gemahlen und Kaffee geröstet wird, werben gemeinsam in der Initiative „Striegistal jetzt“. © andré braun

Aus einem Fass lodern Flammen. Es riecht nach Gebratenem, nach Honig, Glühwein und Pfefferkuchen. Der Straußenhof in Pappendorf hat zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Mit dabei sind auch Gewerbetreibende aus der Region, die sich zusammengeschlossen und die Werbeplattform „Striegistal jetzt“ ins Leben gerufen haben, die mit Fördergeld unterstützt wird. Initiator dieser Kampagne ist Daniel Zimmermann. An seinem Stand können die Besucher des Straußenhofes verschiedene handgemachte Seifen erstehen, denn Zimmermann ist Geschäftsführer der Striegistaler Seifenmanufaktur und außerdem Mitglied im Marbacher Ortschaftsrat.

Die Striegistaler Ortschaftsräte beschlossen, einen Gewerbestammtisch zu organisieren. Dort konnten die Gewerbetreibenden ihre Wünsche äußern. Die Räte wollten die heimischen Firmen unterstützen. So wurde beim Gewerbestammtisch beschlossen, die Werbeplattform “Striegistal jetzt“ zu gründen. Hilfe dabei kam von Nicolas Sihombing vom Kaffee Batavia in Döbeln. Sihombing gehört zum Verein „Döbeln jetzt“. Er stellte das Konzept zur Vernetzung von Unternehmern und ihre gemeinsame Präsentation vor.

Entstanden ist eine Broschüre mit dem Titel „Striegistal jetzt – entdecke das Außergewöhnliche“ und ein Internetauftritt. In der Broschüre präsentieren sich 20 Firmen aus dem Gemeindegebiet. Außergewöhnlich ist, dass jede Firma, die in dem Heft vertreten ist, in ihrem Beitrag drei weitere Firmen aus dem Striegistal angibt. Die Broschüren liegen in verschiedenen Geschäften aus, Kunden können sich so einen Überblick über die Angebote im Gemeindegebiet verschaffen.

Durch die Initiative haben sich die Unternehmer aber auch besser kennengelernt. Es sind Geschäftskontakte entstanden. Regelmäßig finden Treffen statt. „Die Broschüre ist sehr begehrt“, sagt Daniel Zimmermann. „Gemeinden traten schon an uns heran, fragten nach der Broschüre und danach, wie sie die Initiative unterstützen können.“ Auch Zimmermanns Seifenmanufaktur ist in dem Heft zu finden.

Zukünftig sollen auch Vereine unterstützt werden“, verrät Zimmermann. Unter anderem der Traktorenverein, der im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Ebenfalls dabei ist der Muldenhauer Olaf Schubert.

Beim Weihnachtsmarkt im Straußenhof zeigt er, wie er aus Holz Teller, Schüsseln und andere Dinge herstellt. Und auch der Straußenhof selbst ist Mitglied bei „Striegistal jetzt“. Wie der Seniorchef des Hofes Wolfgang Reißig erzählt, findet der Weihnachtsmarkt in so großem Stil wie jetzt erst seit drei Jahren statt. Nun ist Reißig gespannt, ob durch die Werbekampagne noch mehr Gäste ins Striegistal gelockt werden können.

