Werbeflut auf Löbaus Straßen Auf vielen Straßenabschnitten hängen mehr Plakate als Verkehrsschilder. Wie die Stadt daran mitverdient.

Löbaus Straßen, wie hier die August-Bebel Straße, sind Alleen von Werbeschildern. Die Stadt stört sich nicht daran, so lange sich alle Werbetreibenden an die Sondernutzungs-Satzung halten. Bis zu zwei Plakate pro Mast sind genehmigungsfähig. In der Innenstadt sind solche Werbe-Wälder allerdings untersagt. © matthias weber

Wer sich für die besten Schnäppchenpreise für Sportartikel, Möbel oder Schuhe interessiert, muss auf Löbaus Straßen den Blick immer nach rechts oder links oben wenden. Da findet das preisbewusste Auge diese Papptafeln mit Verbraucher-Informationen. Unzählige Laternenmasten tragen in Löbau solche Plakat-Hüftbinden und überschwemmen die Stadt regelrecht mit Werbung.

Die SZ hat an einem Straßenabschnitt mal nachgezählt. Auf den rund 900 Metern der Rumburger Straße bis zum Ortsausgangsschild heften 38 Werbepappen. An vielen Masten sind gleich zwei Plakate befestigt. Dazu kommen noch zahlreiche Werbetafeln, die in einem dafür vorgesehenen Gestell dauerhaft am oberen Teil der Masten angebracht sind. Geworben wird auf den Schildern für Gebrauchsartikel aller Art, ebenso für Events wie Konzerte oder Dorf- und Seefeste. Zum Vergleich: Auf dem gleichen Abschnitt gibt es für Autofahrer nur 17 Verkehsschilder und zwei Verkehrsampeln zu beachten.

„Eine Richtlinie, wie viel Werbung ein einzelnes Unternehmen auf einmal anbringen darf, existiert nicht“, sagt Marcus Scholz, Pressesprecher der Stadt Löbau. Er verweist auf die Sondernutzungs-Satzung der Stadt. Unter einer Sondernutzung versteht man jegliche Nutzung öffentlicher Flächen oder Anlagen zu gewerblichen Zwecken. Ihre gute Stube, den Altmarkt und die ihn umgebende Altstadt, will die Stadtverwaltung tunlichst frei halten von der Werbeflut. Für diesen Bereich erklärt die Satzung jegliche Sondernutzung außerhalb der Markttage für unzulässig. Plakate, Aufsteller, selbst die „Löbauer Ersatzbänke“, die zwei Löbauer Unternehmen neulich in der Inneren Zittauer Straße aufgestellt haben – nach der Sondernutzungs-Satzung der Stadt streng genommen alles verboten. Behördliche Ausnahmen gibt‘s nur für gewisse Fahrradständer.

Auf den Straßen außerhalb dieses Kernbereichs heißt es dagegen: Werbefeuer frei! Die Satzung regelt zwar die Maximalgröße der Plakate, die Standsicherheit und Mindestabstände zu Ortseingangstafeln oder Verkehrsschildern. Ansonsten sind die Werbetafeln aber ohne Weiteres genehmigungsfähig. Und die Stadt verdient auch an jedem dieser Plakate. Die Sondernutzung kostet pro Plakat und Tag 25 Cent oder einen Euro pro Woche. Das Ordnungsamt führt eine Liste mit den genehmigten Plakaten. Wer seines wild aufhängt oder zu lange hängen lässt, dem droht eine Strafzahlung von 2,60 Euro pro Plakat und Woche und eine kostenpflichtige Entfernung durch den Bauhof – der rechnet dann allerdings nach Stundensätzen ab.

Verkehrspsycholgen beklagen immer wieder einen Verlust der menschlichen Aufmerksamkeit wegen zu vieler Verkehrsschilder. „Die Wahrnehmungsgrenze liegt bei drei Verkehrsschildern gleichzeitig“, erklärt Markus Löffler, Verkehrs-Ingenieur beim ADAC Sachsen in Dresden. Die Gefahr, dass eine übergroße Zahl an Werbeschildern Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer in ihrer Aufmerksamkeit ablenken könnte, sieht er dennoch nicht. „Das menschliche Gehirn ist trainiert, Verkehrszeichen aus der Umgebung herauszufiltern“, sagt der Experte. „Das Auge trifft unterbewusst eine Auswahl. Um genau das zu gewährleisten, hätten alle Verkehrsschilder eine hervorgehobene Form und Farben, die bestimmten Verkehrszeichen-Kategorien zugeordnet sind.

„Solange die Schilder nichts verdecken, sehe ich kein Verkehrsrisiko“, sagt Löffler. Die Aufmerksamkeitsfrage sei daher die, wie viele der Werbebotschaften vom Verkehrsteilnehmer überhaupt im Vorüberfahren erkannt würden. Eine Frage, mit der sich natürlich auch die Werbetreibenden beschäftigen -– und deshalb die Botschaften mit mehreren Werbetafeln wiederholen. Der Verkehrs-Ingenieur sieht in den Pappschildern eher ein ästhetisches Problem als eines des Straßenverkehrs. „Aber das ist natürlich auch eine Einnahmequelle, die sich die Städte ungerne entgehen lassen“, sagt Löffler.

