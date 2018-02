Werbe-Jumbo überfliegt Klotzsche Die Boeing 747 in den neuen Farben der Airline flog am Donnerstag über den Klotzscher Flughafen. Bis alle Jets umlackiert sind, wird es noch dauern.

Der Jumbo im „Lowpass“ über dem Flughafen in Klotzsche. © Ronald Bonß

Dresden. Knapp 250 Meter über den Köpfen vieler Flugzeugbegeisterter ist am Donnerstagnachmittag ein Jumbo-Jet der Lufthansa geschwebt. Die Boeing 747-8I flog mit nur 280 Kilometern pro Stunde über die Piste am Klotzscher Flughafen, startete durch und verschwand in den Wolken, noch bevor sie die Elbe überquerte. Der Besuch des seltenen Gastes dauerte keine Minute.

Der tiefe Überflug ist Teil einer Werbetour gewesen, mit der Lufthansa das neue Design seiner Maschinen zeigen wollte. Der Jumbo trägt als erstes Langstreckenflugzeug die neuen Farben der Airline. Am auffälligsten: Das typische Melonengelb, wie die Fluggesellschaft es nennt, ist komplett verschwunden. Der Kranich am Leitwerk ist zwar geblieben, hat nun allerdings ein weißes Federkleid und ist ein wenig schlanker geworden. Das soll der Marke mehr Leichtigkeit und Eleganz verschaffen, wie Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Umgeben wird der Vogel von einem weißen Ring. Auch die grauen Flugzeugbäuche lässt Lufthansa weiß lackieren. Die Umgestaltung hat bereits begonnen und wird voraussichtlich sieben Jahre dauern, weil man die normalen Fristen für Neulackierungen nutze, hieß es am Donnerstag beim Festakt für das neue Design. Zum Ende des Jahres sollen bereits 40 Jets das neue Kleid tragen. An Flughäfen und in den Flugzeugen will Lufthansa nicht auf das Melonengelb verzichten. Entworfen wurde der Kranich vor 100 Jahren vom Grafiker Otto Firle. Das bisherige Flugzeug-Design ist inzwischen 30 Jahre alt.

Der Jumbo mit der Flugnummer LH9988 ist am Donnerstagmorgen ohne Reisende in Frankfurt gestartet. Nach Stationen in Köln, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Hamburg und Berlin nahm der Flieger Kurs auf Dresden, passierte den Senftenberger See und erreichte Klotzsche gegen 14.30 Uhr. Anschließend drehte das Flugzeug ab nach Tschechien. Ziel: München. Normalerweise wird dieser Flugzeugtyp nicht auf Flügen von und nach Dresden eingesetzt. Allerdings befördert die Lufthansa-Gruppe ab Dresden die meisten Passagiere, unter anderem nach Frankfurt, München und Düsseldorf.







zur Startseite

Artikelempfehlung Werbe-Jumbo überfliegt Klotzsche Dresden. Knapp 250 Meter über den Köpfen vieler Flugzeugbegeisterter ist am Donnerstagnachmittag ein Jumbo-Jet der Lufthansa geschwebt. Die Boeing 747-8I flog mit nur 280 Kilometern pro Stunde über die Piste am Klotzscher Flughafen, startete durch und verschwand in den Wolken, noch bevor sie die Elbe überquerte. Der Besuch des seltenen Gastes dauerte keine Minute. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/werbe-jumbo-ueberfliegt-klotzsche-3875149.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: