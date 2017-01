Wer zusammen musiziert, redet auch miteinander Das Ost-West-Forum sorgt einmal mehr für Gesprächsstoff. Dieses Mal mit klassischer Musik aus fünf verschiedenen Ländern.

Mehran Asgharzadeh, Ali Pirabi und Hossein Arabzadeh stammen aus dem Iran. Sie musizierten im Gut Gödelitz. © Dietmar Thomas

Gleich mehrere internationale Musiker sorgten am Sonnabend auf Gut Gödelitz für multikulturelles Ambiente. Der VereinOst-West-Forum hatte zusammen mit dem Leipziger Ehepaar Siegfried und Karin Patzig zum Neujahrskonzert unter dem Thema „Musik im Exil“ geladen.

„Für uns ist es das erste Mal auf Gut Gödelitz. Für gewöhnlich veranstalten wir das Neujahrskonzert nämlich immer bei uns Zuhause im Wohnzimmer“, meint Organisator Patzig. Warum der Abend dieses Mal auf Gut Gödelitz stattfindet, wird dabei schnell klar. „Das Thema ist immer das selbe und passt natürlich sowohl vom Inhalt als auch dem Anliegen her perfekt zu diesem Ort.“

Mit ihren Konzerten wollen Siegfried und Karin Patzig Leute zusammenbringen, die Interesse an anderen Kulturen haben und daran, diese kennenzulernen. „Wer zusammen musiziert, der redet auch miteinander und ein Austausch der Kulturen ist immer ein Gewinn. Schließlich bedeutet ein Austausch der Kulturen auch, dass ich meine Kultur auslebe und sie somit erhalte.“

Als Beispiel nennt Patzig den an diesem Abend aufgetretenen Brasilianer Eriksson Mateus Tomaselli, der aus einem kleinen Ort namens Schroeder kommt, in dem die Bewohner Deutsch sprechen. „Hat man deswegen schon einmal davon gehört, dass Brasilien seine Kultur verliert? Ich habe das zumindest noch nicht. Gerade, wenn sich Kulturen im Austausch befinden, bleiben sie doch erst erhalten.“

Um dies zu verdeutlichen. setzten die Veranstalter vor allem auf Vielfältigkeit. Neben dem Brasilianer Tomaselli traten am Samstag auch Ali Pirabi, Mehran Asgharzadeh und Hossein Arabzadeh aus dem Iran, Basel Alkatrib und Ghandi Aljrf aus Syrien, sowie Max Mostovetski aus der Ukraine auf. Zudem begleitete der vor allem für seine Filmmusik bekannte Komponist Peter Gotthardt („Polizeiruf 110“, „Schneeweißchen und Rosenrot“) die Altistin Karin Patzig auf dem Klavier. Zusammen präsentierten die beiden unter anderem das Stück „Ich bete an die Macht der Liebe“. „Dabei handelt es sich um die Musik des Zapfenstreiches, der beispielsweise bei der Verabschiedung des Bundespräsidenten gespielt wird. Was viele nicht wissen: Die Musik des Liebes wurde von Dimitri Stepanowitsch Bortnjansky geschrieben, einem Ukrainer, der später in Russland lebte“, erklärt Siegfried Patzig.

Bereits zum 29. Mal haben die Patzigs laut eigener Aussage nun schon das Neujahrskonzert veranstaltet. Dabei konnten sie sich bisher stets über zahlreiche Besucher freuen. „Leute mit Interesse kommen hier hier. Das können auch Leute mit anderen Ansichten als der meinen sein, solange sie diese Ansicht sachlich vertreten. Es muss nur eine gewisse Akzeptanz gegeben sein – und die Bereitschaft zum Dialog.“

Wer Interesse an einem solchen Abend hat, kann schon mal den 25. Mai im Kalender markieren. Dann veranstalten die Patzigs wieder ihre sogenannte Hausmusik, dieses Mal jedoch wie gewohnt in Leipzig.

zur Startseite