Wer zuletzt lacht So viel Spott musste Verkehrsminister Dobrindt ertragen. Nun kommt sie doch, die Maut. Was das für Autofahrer bedeutet.

Schweres Gerät: Beim Narrengericht in Stockach konnte Verkehrsminister Dobrindt zumindest lächeln, obwohl der CSU-Mann mit dem Panzer-Maut-Schild bei dem Fastnachtshöhepunkt im Februar mächtig auf die Schippe genommen wurde. © picture alliance / dpa

Alexander Dobrindt kann vielsagend lächeln. Man ist allerdings nicht immer sicher, ob hinter seinem wissenden Gesichtsausdruck tatsächlich etwas steckt, oder ob er genau so ratlos ist wie alle anderen. Am Freitagmittag stand der Bundesverkehrsminister von der CSU also vor der CSU-Parteitagshalle in der bayerischen Herbstsonne und lächelte mal wieder hintergründig. Er verkündete eine bevorstehende Einigung mit der EU-Kommission über die umstrittene Pkw-Maut. Ob er das nun als „persönlichen Triumph“ ansehe, wurde er gleich mehrfach gefragt. Und Dobrindt gab darauf keine Antwort. Das mag damit zu tun haben, dass immer noch ziemlich unklar ist, wie eine Pkw-Maut aussieht, die in Deutschland niemanden mehr belastet. Sicher ist nur: Vor der Bundestagswahl in einem Jahr wird es noch keine Maut geben.

Wann kommt die Pkw-Maut frühestens?

Dobrindt hat am Freitag ungefragt klargestellt, „der Starttermin wird in der nächsten Wahlperiode liegen“. Grund sei, dass im Fall der angestrebten Einigung mit der EU-Kommission die nötigen weiteren Vorbereitungen noch „einige Monate“ dauern würden. So müssten mögliche Änderungen der Maut-Gesetze zunächst mit dem Bundestag diskutiert werden. Und die EU-Kommission hat Änderungen am „Infrastrukturabgabegesetz“ sowie an der deutschen Kraftfahrzeugsteuer verlangt. Für die vorerst gestoppte technische Umsetzung der Maut-Pläne sind laut Dobrindt zudem noch Ausschreibungen erforderlich.

Was will die Brüssler EU-Kommission?

Die CSU wollte ursprünglich eine Pkw-Maut nur für Ausländer einführen. Die bayerischen Autofahrer müssen praktisch in allen Nachbarländern – in Österreich, Tschechien und in der Schweiz – Autobahnvignetten kaufen. Österreicher, Tschechen und Schweizer fahren aber – wie alle anderen Ausländer auch – auf deutschen Straßen, ohne sich an deren Kosten zu beteiligen. Deswegen sollte es eine „Ausländer-Maut“ geben. Früh war klar, dass dies europäischen Grundsätzen widerspricht. Eine Gebühr, die nur Bürger anderer EU-Länder trifft, ist diskriminierend und damit unzulässig. Dobrindts Trick war nun: Alle zahlen, aber die Inländer bekommen die Maut-Kosten über die Kfz-Steuer erstattet. Auch dies sah die EU-Kommission als unzulässig an. Nun könnte ein Kompromiss so aussehen: Die Kfz-Steuerentlastung wird nicht eins-zu-eins an die Mautkosten gekoppelt, sondern zusätzlich von den Schadstoffemissionen der jeweiligen Autos abhängig gemacht. Wer ein altes Auto mit hohen Emissionen fährt, bekommt die Maut-Kosten erstattet; wer ein neues, saubereres Auto fährt, bekommt noch etwas mehr vom Finanzamt zurück. Die Steuererstattung wäre damit kein reiner Maut-Ausgleich mehr, sondern wenigstens in Teilen eine umweltpolitische Maßnahme. Allerdings sinken dann unterm Strich die geplanten zusätzlichen Einnahmen. Bisher war von knapp 500 Millionen Euro im Jahr die Rede.

Entspricht so eine Lösung noch den deutschen Vorgaben?

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD Folgendes vereinbart: „Eine europarechtskonforme Pkw-Maut, mit der wir Halter von nicht in Deutschland zugelassenen Pkw an der Finanzierung zusätzlicher Ausgaben für das Autobahnnetz beteiligen wollen, ohne im Inland zugelassene Fahrzeuge höher als heute zu belasten“. Wenn nun jeder, der sein Auto in Deutschland zugelassen hat, mindestens die Kosten der Maut zurückerstattet bekommt, mancher aber sogar noch mehr, dann wäre das Kriterium erfüllt, dass niemand höher belastet würde. Wenn die EU-Kommission damit zufrieden ist, nähert man sich auch dem Grundsatz, das Ganze müsse „europarechtskonform“ sein. Allerdings ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn theoretisch könnten auch nach einer Zustimmung aus Brüssel Österreicher oder Niederländer gegen die Maut klagen. Und dann müsste der Europäische Gerichtshof entscheiden.

Kann bei dem Vorhaben noch etwas dazwischenkommen?

Der Weg zu einer Pkw-Maut ist immer noch weit. Nicht nur wegen der von Dobrindt angekündigten Gesetzesänderungen und der nötigen Ausschreibungen. Die Sache geht in die nächste Legislaturperiode – und bisher weiß niemand, welche Koalition dann regiert. Angenommen, die Grünen oder die FDP wären an der nächsten Bundesregierung beteiligt, dann wären weitere Änderungen am Maut-Gesetz in der einen oder anderen Richtung wahrscheinlich. Die FDP ist gegen die Maut, die Grünen wollen eine entfernungsabhängige Abgabe. Eines aber scheint sicher: Eine Maut kommt. Und wenn sie erst mal da ist, wird sie auch bleiben. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) plant schon lange eine nutzerabhängige Finanzierung der Straßen. Mit 500 Millionen Euro pro Jahr ist das nicht zu machen. Da kommt noch was …

