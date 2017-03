Wer zieht noch ins Alte Sägewerk? Meissen-Tourist eröffnet seinen neuen Sitz früher, und auch ein Partnerunternehmen kommt.

Das markante Gebäude an der B 6 in Meißen wird seit Monaten gebaut. © Claudia Hübschmann

Angekündigt war die Eröffnung des neuen Firmensitzes von Meissen-Tourist im Alten Sägewerk ursprünglich für den 1. April. Nun geht es schneller. „Es gibt einen festen Termin: Am 16. und 17. März ziehen wir um, und ab 20. März sind wir im Alten Sägewerk für unsere Kunden erreichbar“, erklärt Lutz Thieme, der Geschäftsführer des Reiseveranstalters. Im Alten Sägewerk bekommt das Unternehmen maßgeschneiderte Räume. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, derzeit wird an der Inneneinrichtung gearbeitet.

Eberhard Pamberg, der in der Schweiz lebende deutsche Unternehmer, dem das Alte Sägewerk gehört, hatte gegenüber der SZ erklärt, dass Meissen-Tourist etwa 60 Prozent der Flächen in dem einstigen Industriegebäude an der B 6 belegen wird. Bislang ist klar, dass es im Erdgeschoss eine kleine Passage gibt, und dort wird es auch „einen Ergänzungspartner für uns geben, einen Gastronomiebetrieb, der einen Mix aus Schnellrestaurant und Café anbietet“, erklärt Lutz Thieme. Der Reiseveranstalter konzentriert seine rund 25 Mitarbeiter, die derzeit an den beiden Standorten in der Gerbergasse und in der Dresdner Straße arbeiten, am neuen Standort. Einen „sechsstelligen Betrag“ wird der Umzug kosten. Damit sollen bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und mehr Komfort für die Kunden geschaffen werden.

Am 9. April, von 11 bis 18 Uhr veranstaltet Meissen-Tourist im Alten Sägewerk einen Tag der offenen Tür.

