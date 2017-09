Wer zieht in den Bundestag ein? Bei einer Umfrage auf SZ-Online gibt es eine klare Tendenz. Die Abstände zwischen den Kandidaten sind beachtlich.

Welcher Kandidat zieht direkt in den Bundestag ein? © dpa

Acht wollen es werden, nur einer wird es: Beim Rennen um ein Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist die Konkurrenz groß. Neben Angehörigen der sechs chancenreichen Parteien stehen am Sonntag auch die Namen zwei weiterer Bewerber auf dem Stimmzettel. Die Redaktion stellte auf SZ-Online die Frage, welcher Kandidat die Leser am meisten überzeugt hat. Bis Mittwochnachmittag beteiligten sich knapp 1 800 Interessenten an der Umfrage. Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, widerspiegelt aber eine klare Tendenz. So entschieden sich 41 Prozent für Klaus Brähmig (CDU) aus Papstdorf. Er sitzt seit 1990 im Bundestag und wurde in den vergangenen Jahren stets wiedergewählt. Auf Platz zwei folgt die Bundesvorsitzende der AfD, Frauke Petry aus Leipzig, mit 27 Prozent.

Ebenfalls zweistellige, aber weit niedrigere Werte, erzielen André Hahn von den Linken aus Gohrisch (elf Prozent) und der Freitaler Klaus Wolframm von der SPD (zehn Prozent). Ines Kummer aus Freital (Grüne) kommt lediglich auf sieben Prozent und der FDP-Mann Lothar Brandau, ebenfalls aus Freital, sogar nur auf vier Prozent. Die Büso-Kandidatin Doris Kamke aus Bad Schandau und der Einzelbewerber Roland Hoyer aus Bosewitz bei Dohna standen bei der Umfrage nicht zur Auswahl.

Links zum Thema Machen Sie den SZ-Wahlcheck

Am Sonntag, 24. September, haben die Wähler zwei Stimmen. Mit der Erststimme entscheiden sie, wer den Wahlkreis in Berlin vertreten wird. Mit der Zweitstimme für Parteien wird das Kräfteverhältnis im Bundestag bestimmt. (SZ/dsz)

zur Startseite