Wer zahlt Schaden im Asylbewerberheim? Ein Streit unter Libyern war in einer Riesaer Unterkunft außer Kontrolle geraten. Nach Angaben der Polizei kein Einzelfall.

Mehrere Streifenwagen und zehn Bereitschaftspolizisten waren am Wochenende nötig, um einen Streit unter Libyern in der Unterkunft Am Birkenwäldchen zu beenden (SZ berichtete). Dabei war auch die Inneneinrichtung des vor sechs Monaten eröffneten Heims in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie hoch der Schaden ist, war am Montag noch offen. „Bislang fehlt noch eine Mitteilung des Betreibers“, sagt Kerstin Thöns, Sprecherin des Landratsamts. Deshalb könne man noch keine Aussage darüber treffen, wie der Schaden beglichen wird – und ob sich die Verursacher an den Kosten beteiligen.

Laut Polizei waren zwei Libyer, Jahrgang 1991 und 1992, permanent miteinander in Streit geraten. Erst hatte der Sicherheitsdienst schlichten können. Als der weg war, musste die Polizei anrücken und die alkoholisierten Unruhestifter vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Solche Vorfälle kämen „ab und an“ vor, sagt eine Polizeisprecherin. „Wo viele junge Männer unterschiedlicher Nationalitäten untergebracht sind, bleiben Reibereien nicht aus.“ Laut Landratsamt sei das Betreiberpersonal „sehr engagiert“ dabei, Konflikte zu lösen – das gelinge aber nicht immer. (SZ/csf)

