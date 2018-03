Wer zahlt für den Griff in die Kreiskasse? Das Landratsamt muss laut Gericht in zwei Fällen blechen. Personelle Konsequenzen fordert aber nur eine Partei.

zurück Bild 1 von 3 weiter Nach Vergleichen vor Gericht muss der Kreis für Landratsamt und das Theater zahlen. © privat Nach Vergleichen vor Gericht muss der Kreis für Landratsamt und das Theater zahlen.

Theater-Geschäftsführer Caspar Sawade.

Landrat Bernd Lange.

Görlitz. Gleich zweimal muss der Landkreis jetzt tief ins Portemonnaie greifen. Das haben Vergleiche ergeben, die vor Gericht geschlossen wurden. Zum einen geht es um die Summe von 300000 Euro. Seit zwei Jahren stritt sich das Architektenbüro Just aus Zittau mit dem Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau, Hauptgesellschafter Landkreis, vor Gericht. Hintergrund: der Umbau und die Modernisierung des Zittauer Theaters 2009/10. Just forderte zusätzliche 550000 Euro aus der Schlussrechnung, nach mehreren Gerichtsterminen kam es zum Vergleich. Der zweite Fall betrifft ebenfalls ein Architekturbüro, AIZ, ebenfalls aus Zittau. Der Streit mit ihm drehte sich um den Bau des Landratsamtes an der Görlitzer Bahnhofstraße. Das AIZ forderte 153000 Euro, im Vergleich einigte man sich auf rund 75000 Euro. Der Hauptausschuss des Kreises stimmte am vergangenen Dienstag dieser Summe in nichtöffentlicher Sitzung zu.

Zwei Fälle, zwei relativ hohe Summen, die der Kreis nun zahlt. Gelder, die in der Öffentlichkeit für Kopfschütteln sorgen, wie etwa Briefe an die SZ zeigen. „Beide Fälle haben nichts miteinander zu tun“, betont Finanzbeigeordneter Thomas Gampe. Dass sie nun ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt öffentlich werden – reiner Zufall. „Im Fall des Landratsamtes gab es eben unterschiedliche Rechtspositionen“, so Thomas Gampe. Ein Rechtsstreit müsse dann einfach möglich sein. Ähnlich sehen das offensichtlich die im Kreistag vertretenen Parteien. Personelle Konsequenzen in der Verwaltung – von solchen Forderungen sind sie weit entfernt.

„Wir leben in einem Rechtsstaat und haben die Entscheidungen zu akzeptieren“, sagt Thomas Pilz, Vorsitzender der Gruppe Bündnis90/Grüne im Kreistag. Es gebe „von unserer Seite kein Bedürfnis, den Vorgang politisch zu kommentieren“. Thomas Pilz: „Wir gehen davon aus, dass der Landrat mit seiner Verwaltung das Geschehene auswertet und dafür Sorge trägt, dass das solche Konflikte künftig vermieden werden.“ Die SPD-Fraktion möchte derzeit keine offizielle Stellungnahme zu dem Thema abgeben. Sie werde sich auf einer Sitzung am 21. März mit den jüngsten Entwicklungen befassen, teilt Norbert Starke, Geschäftsführer der Fraktion im Kreistag mit.

Links zum Thema

Die geschlossenen Vergleiche seien gut zu vertreten, heißt es von Hans-Gerd Hübner, Fraktionsvorsitzender der AfD. Jetzt personelle Konsequenzen zu verlangen sei aus Sicht der Fraktion nicht zielführend, „da erstens mit Sicherheit keiner der Beteiligten innerhalb des Verantwortungsbereiches des Landkreises für die Ursachen und Folgen der Rechtsstreitigkeiten verantwortlich zu machen ist und zweitens bei Verträgen immer damit zu rechnen ist, dass einer der Partner den Rechtsweg zur ,Problemlösung’ gehen kann“, so der Fraktionschef. Wichtig erscheine der AfD, dass es künftig Klärungen vorab im Landratsamt geben müsse und während der laufenden Aktionen sichere Kontrollen. Damit könne das Risiko einer streitbaren Auseinandersetzung mit den Vertragspartnern minimiert werden, so Hans-Gerd Hübner.

Die Fraktionen der CDU/FDP und der Freien Wähler hatten sich bis gestern auf SZ-Nachfrage nicht zu dem Thema geäußert. Die Linke im Kreistag setzt auf eine klare Trennung der Vergleiche. „Im ersten Fall ist ein Büro beauftragt worden, das die rechtlichen Möglichkeiten der Nachforderungen sehr bewusst in die planerische Gestaltung der eigenen Tätigkeit mit einbaut“, teilt Linken-Fraktionschef Mirko Schultze mit. Im zweiten Fall handele es sich um eine Veränderung der einschlägigen Vorschriften. Die Vergleiche seien ein notwendiges Übel, alle anderen Alternativen hätten die Lage nicht verbessert. In erster Linie müsse die Konsequenz darin bestehen, die Vorgänge aufzuarbeiten und Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Fakt sei , dass am Theater die „doppelte“ Geschäftsführung und die Stelle „Kaufmännischer Geschäftsführer“ nach der Fusion der beiden Häuser nicht dazu beigetragen habe, den Vorgang sachlich und fachlich zu beurteilen. Wenn die Gesamtsituation am Gerhart-Hauptmann-Theaterbetrachtet werde, komme die Linke zu dem Ergebnis, dass ein Umbau der kaufmännischen Geschäftsführung dringend notwendig sei, so Mirko Schulze. Nicht nur personell, sondern auch im Anbetracht der gesamten Leitungsstruktur am Theater sei ein „weiter so“ nicht zu rechtfertigen, teilt der Fraktionschef mit und zielt damit auf den Kaufmännischen Geschäftsführer Caspar Sawade, dessen Unterschrift unter dem umstrittenen Bauvertrag für das Zittauer Theater stand.

zur Startseite