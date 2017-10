Wer zahlt für Baumängel am Schmetterlingshaus? Ein Gutachten schätzt die Kosten auf 186000 Euro. Die Gemeinde Jonsdorf, das Architektenbüro und die Holzfirma streiten darüber seit einem Jahr vor Gericht.

Das Schmetterlingshaus in Jonsdorf. © Thomas Eichler

Seit mehr als 13 Jahren ist das Schmetterlingshaus in der Gemeinde Jonsdorf ein echter Zuschauermagnet. Aber im Hintergrund brodelt es schon länger. Denn bereits kurze Zeit nach der Eröffnung wurden Baumängel am Gebäude festgestellt, deren Ursachenforschung sich von Anfang an als sehr schwierig und umfangreich gestaltet. Dabei geht es insbesondere darum, festzustellen, warum es zu Lecks im Dachbereich sowie zu Schäden an der Holzkonstruktion und im Bereich der Traufe kommt.

Zur Klärung dieser Fragen wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Damit sollte nun vor Gericht die Frage beantwortet werden, ob die Ursache in der hohen Luftfeuchtigkeit, in der Schmetterlingsnetzkonstruktion oder in dem unbeheizten Bereich des Hauses liegt.

Zur Beantwortung der offenen Fragen kam ein Sachverständiger zum Einsatz. Im Ergebnis des Gutachtens betragen die Kosten zur Mängelbeseitigung 186000 Euro.

Seit gut einem Jahr verhandeln die Gemeinde Jonsdorf, die Krautloher Architekten und die Holzbau Amann GmbH nun wegen eines Vergleichs. Bisher hatte das Görlitzer Landgericht den Eindruck, dass die Verhandlungen an der Haltung der Gemeinde Jonsdorf scheitern. Nach Ansicht des Gerichts und der Beklagten hatte die Gemeinde demnach eine andere Sicht auf die im Gutachten erfassten Ermittlungen und Kosten.

Die Aussage des Gutachters brachte nun jedoch die Erkenntnis, dass die Gemeinde mit ihrer Interpretation richtig lag. Denn in den Mängelbeseitigungskosten waren die Kosten für die Sanierungsplanung und -überwachung nicht enthalten. Das führte letztlich dazu, dass die Kostenbeteiligungen erneut überdacht werden mussten.

Unter der Berücksichtigung der Preissteigerungen seit 2011 erhöhen sich zudem die damals ermittelten Mängelbeseitigungskosten um einiges. Das Gleiche trifft auch auf die zusätzlichen Kosten zu. Jetzt hat der Jonsdorfer Bürgermeister Christoph Kunze (Freie Wähler) die Aufgabe, den Entwurf des möglichen Vergleichs in und mit seiner Gemeindevertretung zu besprechen und dem Gericht eine Entscheidung bis zum 20. November dieses Jahres mitzuteilen. Danach haben die Krautloher Architekten und die Holzbau Amann GmbH die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Nach rechtlicher Wertung der dann vorliegenden Schriftsätze und Erklärungen wird die Zivilkammer des Görlitzer Landgerichts am 17. Januar 2018 eine Entscheidung verkünden.

zur Startseite