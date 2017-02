Wer wurde gefährdet? Fahrzeugführer werden gesucht, die am Montagabend auf der S 200 unterwegs waren. Ein 84-Jähriger behinderte durch seine gefährliche Fahrweise den Verkehr.

Mit etwa 20 bis 30 km/h fuhr am 27. Februar 2017, gegen 18.50 Uhr, der 84-jährige Fahrer eines VW Polo die Staatsstraße 200 aus Richtung Lauenhain in Richtung Erlau. Die Beleuchtungseinrichtung des VW war nicht in Betrieb und der 84-Jährige überfuhr mehrfach die doppelte Sperrlinie, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet wurden. Ein dem VW nachfolgender Zeuge warnte den anderen Fahrverkehr durch Licht- sowie Schallzeichen und machte so auf die Fahrweise des Polo aufmerksam.

Wer wurde durch die Fahrweise des VW-Fahrers möglicherweise gefährdet? Diese Fahrzeugführer werden gebeten, sich unter Telefon 03727 980-0 mit dem Polizeirevier Mittweida in Verbindung zu setzen. (szo)

zur Startseite