Wer wird Sportler des Jahres? An diesem Freitag startet die Umfrage. Eine schwierige Wahl. Denn noch nie war die Leistungsdichte der Kandidaten so groß.

Paula Geschke, Schwimmerin vom SC Riesa, gehört zu den jüngsten Kandidaten der Umfrage, die mit ihren Leistungen bei hochkarätigen Wettkämpfen 2016 buchstäblich an der Spitze ihrer Sportarten aufgetaucht sind. © C. Geschke

Es war in den letzten Wochen ein gut behütetes Geheimnis: Wer hat es in diesem Jahr auf die Kandidatenliste bei der Umfrage nach den „Sportlern des Jahres“ 2016 im Landkreis Meißen geschafft? Heute wird das Geheimnis gelüftet, wird mit den Seniorensportlern die erste Kategorie vorgestellt und damit die Sportlerumfrage gestartet.

Die Messlatte bei der Auswahl der Kandidaten lag diesmal besonders hoch. Vor allem bei den Nachwuchssportlern gab es sehr viele Vorschläge aus den Vereinen. So musste eine kleine Arbeitsgruppe, bestehend aus Kreissportbund und Sächsischer Zeitung, im Vorfeld genau abwägen, welche sportliche Leistung des vergangenen Jahres höher zu bewerten ist. Das fiel manchmal nicht leicht. Denn die Auswahl pro Kategorie war letztlich auf maximal zehn Sportler beschränkt.

Im vergangenen Jahr waren es wiederum sehr viele Athleten aus Vereinen des Landkreises, die sich buchstäblich ins Rampenlicht gespielt, geturnt, gehoben, gelaufen, geschwommen oder auch geworfen haben. Im Olympiajahr von Rio gab es auch durch die Sportler aus dem Elbland so viele gute Platzierungen bei Welt-, Europa-, Deutschen oder regionalen Titelkämpfen wie nie zuvor.

SZ-Sportlerumfrage zurück 1 von 7 weiter Die Umfrage nach den „Sportlern des Jahres 2016“ im Landkreis Meißen ist eine gemeinsame Aktion des Kreissportbundes Meißen und der Sächsischen Zeitung. Schirmherr ist der Landrat des Landkreises Meißen, Arndt Steinbach. Bis zum 24. März können Sie Ihre „Sportler des Jahres 2016“ wählen. Nutzen Sie den Stimmzettel auf dieser Seite oder die Internetseite: www.kreissportbund-meissen.de/sportlerumfrage Der Tippschein wird außerdem in den nächsten Tagen mehrmals in der Tagesausgabe der Sächsischen Zeitung veröffentlicht. Sie können jeweils eine Stimme in jeder Kategorie vergeben. Die diesjährige Sportgala findet am 1. April statt. Veranstaltungsort ist die Stadthalle „Stern“ in Riesa. An diesem Tag werden neben den Siegern und Platzierten der Sportlerwahl unter anderem verdienstvolle Trainer, Übungsleiter und Betreuer ausgezeichnet.

Das macht die Wahl für jeden Einzelnen bei der Stimmabgabe in den fünf Kategorien natürlich viel schwerer als sonst. Neben „herkömmlichen“ olympischen Sportarten kommen die erfolgreichen Athleten auf der Umfrageliste auch in diesem Jahr aus Bereichen eher seltener Sportarten. Genau das aber zeichnet die Breite und die Leistungsdichte im Elbland aus.

Und dies strahlt jenseits von Metern, Sekunden und Punkten auf den Vereinssport im Landkreis generell aus. Jeder, der es möchte, findet in seinem unmittelbaren Umfeld ein sportliches Betätigungsfeld, das seinen ganz persönlichen Neigungen entspricht.

Zahlen sprechen für sich: In 279 Mitgliedsvereinen des Kreissportbundes wurde im Jahr 2016 Sport getrieben. 36 770 Mitglieder waren dort registriert - aktive wie auch passive Fördermitglieder. In drei Vierteln der Vereine gab und gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche. All das wäre ohne Übungsleiter, Trainer, Betreuer, medizinische Kräfte, Sponsoren und Eltern nicht zu schultern. Welche gute Arbeit sie alle leisten, zeigt sich überdies darin, dass sehr viele junge Talente in ihren Sportarten an Sportschulen gerufen wurden oder Leistungsstützpunkte verstärken.

Nur ein kleiner Teil von ihnen wird am 1. April bei der Sportlergala, die in diesem Jahr in Riesa stattfindet, auf dem Treppchen stehen. Aber es ist gut zu wissen, dass der Sport im Landkreis Meißen ein zuverlässiges Zuhause hat.

