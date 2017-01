Wer wird Pirnas Oberbürgermeister? Am Sonntag wird gewählt. Wie man mit der SZ live dabei ist.

Die drei Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna: Tim Lochner, Ina Hütter und Klaus-Peter Hanke. © Montage: SZ

Am Sonntag stehen 32 000 Pirnaer vor der Wahl. Sie stimmen darüber ab, wer die Geschicke ihrer Stadt in den kommenden sieben Jahren leitet. Auf dem Stimmzettel stehen die Namen von Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke (parteilos, 63 Jahre), der Unternehmerin Ina Hütter (CDU, 52 Jahre) und des Tischlermeisters Tim Lochner (parteilos, 46 Jahre).

Die Wahllokale sind am 15. Januar von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. In der Wahlbenachrichtigung steht, wo man seine Stimme abgeben kann. Mitzubringen ist dazu neben der Wahlbenachrichtigung auch der Personalausweis. Wenn die Wahlbenachrichtigung nicht mehr vorhanden ist, reicht der Personalausweis. Über den Verlauf der Wahl und das Ergebnis berichtet die Pirnaer SZ mit einem Live-Ticker, der am Sonntag 8 Uhr startet. Wir begleiten den kompletten Wahltag und bringen alle Ergebnisse. Das Rathaus veröffentlicht die Zahlen auf der Internetseite der Stadt. Jener Kandidat, der mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird Oberbürgermeister. Gelingt dies keinem der drei Bewerber, kommt es am 5. Februar zu einem zweiten Wahlgang. Die gedruckte SZ bringt ab Montag neben dem Ergebnis auch Analysen und Reaktionen. (SZ)

