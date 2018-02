Wer wird neuer Friedensrichter?

In der Gemeinde Klingenberg kann nun bald das Amt des Friedensrichters neu besetzt werden. Wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) das Gremium auf der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, hat der bisher amtierende Friedensrichter Thomas Schuhmann sein Amt nun offiziell beim Amtsgericht in Dippoldiswalde niedergelegt. Das sei nun vom Amtsgericht bestätigt worden. Nun kann die Gemeinde die Stelle neu ausschreiben. Bürgermeister Schreckenbach hofft auf viele Bewerbungen. „Das letzte Mal war es schwer, jemanden zu finden. Wir hoffen, dass es jemanden gibt, der die Einwohner bei niederschwelligen Streitigkeiten unterstützen will“, so das Gemeindeoberhaupt.

Der bisherige Friedensrichter Thomas Schuhmann ist Ende vergangenen Jahres aus der Gemeinde weggezogen und konnte das Amt deshalb nicht mehr ausführen. Bis ein neuer Friedensrichter gefunden ist, übernimmt der Stellvertreter Daniel Hoffmann die Geschäfte. (SZ/aeh)

zur Startseite