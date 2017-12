Kegeln Wer wird Herbstmeister? Gleich mehrere Teams des Döbelner SV haben am Ende der Hinrunde Spitzenspiele vor sich.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Döbeln. Wer wird Herbstmeister in der Tischtennis-Landesliga? Um diese Frage geht es für die Damen des Döbelner SV. Die Mannschaft empfängt zum Gipfeltreffen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TTSV Tannenberg. Einen Punkt dahinter lauern die Gastgeberinnen. Den Mittelsächsinnen reicht demzufolge kein Remis, obwohl sie das deutlich bessere Spieleverhältnis vorweisen können. Doch das unerwartete Unentschieden am ersten Spieltag gegen Wurzen zeigt nun seine Wirkung. Die zweite Partie gegen den TTC Großpösna II ist angesichts der Dramatik im Spitzenspiel eher Nebensache. Doch auch gegen den Tabellenvierten wird es für die Muldenstädterinnen kein Spaziergang werden.

Vor ganz anderen Herausforderungen stehen die Damen des Döbelner SV II. Der Bezirksligist scheint auf der Zielgeraden die Play-offs noch zu verspielen. Zwar könnte die Mannschaft mit zwei Siegen gegen den TSV Pactec Dresden und den TTC Elbe Dresden IV den in den letzten Spielen des Jahres verlorenen Boden wieder gut machen, doch sind gerade diese beiden Teams alles andere als einfache Gegner.

Von einem einfachen Gegner kann auch bei den Herren des Döbelner SV in der 2. Bezirksliga keine Rede sein. Im Gegenteil. Wie die Landesliga-Damen kämpfen auch sie um den Platz an der Sonne. Sowohl die Gastgeber als auch die Döbelner gehen jeweils mit 16:0 Punkten in das letzte Pflichtspiel im Jahr 2017. Doch während den Dresdnern ein Remis zur Spitze reicht, müssen die DSV-Herren gewinnen.

Der TTC Waldheim spielt in der Bezirksklasse Staffel 3 inzwischen gut mit. Allerdings müssen noch mehr zählbare Ergebnisse dabei herausspringen. Am letzten Hinrunden-Spieltag besteht dazu gegen den SV Fortuna Langenau eine weitere Möglichkeit. Für den Döbelner SV II ist es in der Staffel 4 erst der vorletzte Spieltag im alten Jahr. Doch es wird mindestens genau so schwer wie vor zwei Wochen, als die Mannschaft knapp gegen den ungeschlagenen SV Diera verlor. Nun wartet der TTV Dresden III auf die Mittelsachsen. Doch auch der Tabellenzweite hat in der laufenden Meisterschaft noch kein Spiel verloren, was die Schwierigkeit der Aufgabe verdeutlicht.

Von solch einer Bilanz kann der Döbelner SV III in der Mittelsachsenliga derzeit nur träumen. Zwar ist das Duell mit dem SSV Brand-Erbisdorf durchaus als spannende Partie einstufen, doch dabei geht es einzig und allein um den Kampf gegen den Abstieg. Der SV Leisnig kann hingegen den Blick weiter nach oben richten. Dazu beigetragen hat auch eine Heimspiel-Serie von drei klaren Siegen und einem Remis. Und wenn die Bergstädter nun auch die letzte Hinrunden-Begegnung beim TTV Wittgensdorf erfolgreich bestreiten, sind sie wieder ganz dick im Meisterschaftsgeschäft dabei. (DA/jsc)

zur Startseite