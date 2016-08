Wer wird Fußballfachmann der Region Döbeln? In dieser Woche beginnt mit der Bundesligasaison der DA-Tipp-Wettbewerb 2016/17. Neu dabei ist eine Teamwertung.

Es ist wieder so weit! Mit Beginn der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga beginnt der DA-Fußball-Tipp, der beliebte Wettbewerb des Döbelner Anzeigers, der alle Spielklassen von der Kreisliga B bis zur 1. Bundesliga und von der italienische Serie A bis zur englischen Premier League vereinigt. Da ist entsprechend Fußballfachwissen gefragt und deshalb sucht der Döbelner Anzeiger mit freundlicher Unterstützung von Intersport Schmidt und dem WelWel in Döbeln auch diese Saison den Fußballfachmann oder die Fußballfachfrau der Region und den Sieger der neu eingeführten Teamwertung. Außerdem präsentieren wir die zu tippenden Paarungen ab sofort auch im Internet. Zudem wird es neben der Einzelkonkurrenz, die in einer Rangliste über die Saison hinweg geführt wird, eine Teamwertung geben.

Modus zum DA-Fußball-Tipp:

Der Wettbewerb wird während der laufenden Saison analog dem Bundesligaspielplan durchgeführt. Die Sportredaktion wählt 15 Paarungen aus allen Spielklassen aus, die es zu tippen gilt. Spiele, die ausfallen, werden nicht gewertet. Die Spiele werden neben der Zeitungsausgabe ab sofort allwöchentlich im Internet unter veröffentlicht. Diese können kopiert werden und als Tipp (1=Heimsieg/0=Unentschieden/2=Auswärtssieg) per E-Mail an geschickt werden.

Bei Pokalspielen (P*) ist natürlich der Sieger zu tippen. Die Auswertung erfolgt in der jeweils folgenden Woche. Bei Punktgleichheit mehrerer Tipper oder Teams am Saisonspieltag entscheidet das Los über den Gewinn des 25-Euro-Gutscheins, diesmal bereitgestellt von Intersport Schmidt in Döbeln. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Gleiches gilt für die Gesamtwertung, in die allwöchentlich die richtigen Tipps aller Mitspieler und Teams eingetragen werden.

Die zehn Erstplatzierten dieser Rangliste werden am Ende der Saison prämiert, der Fußballfachmann der Region zudem mit einem Pokal geehrt. Im Teamwettbewerb werden die fünf besten Mannschaften prämiert, der Sieger erhält einen Pokal. Bei Punktgleichheit ist eine Bonusrunde geplant. (DA)

Teams sind unter Telefon 03431/719421/22 anzumelden und dürfen aus drei bis fünf Personen bestehen. Jeder Einzeltipper darf Mitglied in einem Team sein. Pro Team darf ein Tipp abgegeben werden.

Paarungen Tippschein Nr. 1:

Mönchengladbach - B. Leverkusen

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig

SG Dynamo Dresden - FC St. Pauli

Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue

Holstein Kiel - FSV Zwickau

Chemnitzer FC - Sportfreunde Lotte

BFC Dynamo - FC Energie Cottbus

SV Babelsberg 03 - 1. FC Lok Leipzig

BSG Chemie Leipzig - VfL Halle 96

VfB Zwenkau 02 - SG Taucha 99

Lipsia Eutritzsch - Döbelner SC

SV Ostrau - SV Tresenwald Machern

BC Hartha - SV Medizin Zschadraß

SG Kössern - SV Aufbau Waldheim II

Paarungen senden an: DA.Sport@ddv-mediengruppe.de

Einsendeschluss: Freitag, 26. August 18 Uhr (Zeitstempel E-Mail)

