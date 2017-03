Wer wird das 21. Blumenmädchen? Zwischen Amelie und Alexandra entscheidet sich, wer dieses Jahr die Sebnitzer Blumenkrone mit nach Hause bringt.

Sie wollen Blumenmädchen werden: Alexandra Lauermann (16, l.) aus Cunnersdorf bei Hohnstein mit ihrer Lieblingsblume, der Magnolie. Amelie Freudenberg (16) aus Sebnitz hat ebenfalls ihre Lieblingsblumen im Arm: weiße Rosen. © Kristin Richter

Am 8. April wird Sebnitz’ diesjähriges Blumenmädchen gekürt. Die beiden Kandidatinnen stehen fest: Amelie Freudenberg aus Lichtenhain und Alexandra Lauermann aus Cunnersdorf bei Hohnstein. Beide möchten ein Jahr lang die Kunstblumenstadt Sebnitz vertreten. Wir wollten die beiden Schülerinnen näher kennenlernen und mehr über ihre Vorlieben und die Motivation, an dem Wettbewerb teilzunehmen, erfahren.

Alexandra Lauermann ist Schülerin des Goethe-Gymnasiums in Sebnitz und besucht dort die 10. Klasse. „Ich tanze im Verein Aerobic und gehe gerne Ski- und Snowboardfahren. Man könnte sagen, ich bin Winter- und Sommermensch zugleich, aber Frühling und Herbst sind nicht so meins“, so die 16-Jährige. Amelie Freudenberg geht in die 9. Klasse der Oberschule am Knöchel in Sebnitz. Sie ist ebenfalls sehr sportaffin. „Ich spiele Basketball im Verein. Meine Lieblingsfächer sind natürlich Sport, aber auch Ethik und Gemeinschaftskunde, weil man da seine Meinung einbringen kann.“

Was hat euch dazu ermutigt, euch für die diesjährige Blumenmädchenwahl zu bewerben?

Alexandra: Zum einen kenne ich Vanessa, die letztes Jahr Blumenmädchen geworden ist. Ich finde es interessant, was sie so macht, generell das Amt des Blumenmädchens. Ich bin gerne unter Leuten und tausche Meinungen aus und ich wohne unheimlich gerne in der Region. Da ich es hier sehr schön finde, wird es mir auch nicht schwer fallen, Werbung zu machen.

Amelie: Unser Schulleiter kam zu uns in die Klasse und fragte, wer denn Interesse hätte, aber ich war mir die ganze Zeit nicht sicher. Meine Eltern waren aber beide der Meinung, ich solle das unbedingt machen. Ich habe es mir dann noch einmal im Internet angeschaut und fand es ziemlich cool. Nach ewigem Hin und Her habe ich mich dann schließlich doch beworben.

Was repräsentiert Sebnitz für euch? Habt ihr Lieblingsorte, die man als Touri unbedingt gesehen haben sollte?

Amelie: Ich glaube, ich bin eher nicht da, wo sich die meisten aufhalten. Ich gehe gerne im Wald spazieren oder bin öfter auf dem Markt.

Alexandra: Also im Winter natürlich auf dem Skihang. Ich liebe auch den Blick von der Bergstraße nach Sebnitz hinein, da sind wir sehr oft im Sommer, auch mit der Schule. Am Knöchel kann man auch sehr gut Geburtstage feiern oder einfach die Natur genießen.

Tina Sauer von der Tourismusabteilung der Stadt unterstützt die beiden Mädchen, die schon sehr aufgeregt sind. Die Mitarbeiterin des Stadtmarketing erläutert die Wahl zum Blumenmädchen:

Frau Sauer, was wird vom amtierenden Blumenmädchen erwartet?

Die Hauptaufgabe ist es, die Stadt Sebnitz und vor allem das Kunstblumenhandwerk zu repräsentieren, da sollten die Mädchen auch dahinter stehen und das in die Welt hinaustragen. Außerdem wirbt das Blumenmädchen für die Traditionen der Stadt und der Seidenblumenmanufaktur.

Wie genau läuft der Blumenball ab?

Es hat sich über die Jahre ein ziemlich traditioneller Ablauf eingespielt. Zum einen finden drei verschiedene Wahlgänge statt, die von der Jury bewertet werden. Die Wahl wird allerdings immer wieder unterbrochen von lockeren Tanzrunden, einer Liveband, durch Moderationen unter anderem von Uta Bresan, die am Ende auch ihre eigenen Songs präsentiert. Wir haben also immer Künstler und Showacts dabei, die den Abend begleiten.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer das neue Blumenmädchen wird?

Es gibt drei Runden, in denen die Jury ihre Bewertungen abgibt. Die Jury besteht aus unserem Oberbürgermeister und den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden. Außerdem werden noch drei Leute aus dem Publikum ausgelost, die den ganzen Abend über mit abstimmen dürfen. Eine der drei Runden hat dann eine komplette Publikumswertung, bei der der Name der Favoritin vom Zuschauer notiert wird. Die Mädchen sollen sich von ihrer persönlichen Seite präsentieren und den Leuten zeigen, was sie ausmacht. Am Ende wird dann das neue Blumenmädchen gekürt.

Die beiden 16-jährigen Kandidatinnen sind natürlich nervös. Klar, da wartet schließlich eine große Verantwortung auf eine der jungen Frauen. „Seitdem ich die E-Mail bekommen habe, dass ich teilnehmen darf, bin ich total aufgeregt“, erzählt Alexandra. „Man versucht aber trotzdem, man selbst zu sein und zu zeigen, wie man ist. Ob das am Ende zu dem Blumenmädchen passt, entscheidet sich im Laufe des Abends.“ Am 8. April steht fest, wer Sebnitz in der Saison 2017/18 repräsentieren darf.

Blumenball am 8. April in der Stadthalle Sebnitz (Neustädter Weg 10a). Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

