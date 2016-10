Wer wird Bundespräsident? Die Parteien bringen ihre Bewerber in Position. Angela Merkel hat einen ganz eigenen Favoriten.

Frank Walter Steinmeier (60), möglicher Kandidat der SPD. Der Außenminister ist populär und innen- und außenpolitisch versiert. Die Union akzeptiert ihn aber nicht als Kandidaten. In einen dritten Wahlgang wird er nicht gehen.

Gerda Hasselfeldt (66), mögliche Kandidatin von CDU und CSU. Die Bayerin wäre die erste Frau im Amt, sie ist liberal und hat einen eigenen Kopf. Mit ihr könnte es in einem dritten Wahlgang eine Überraschung geben.

Frank-Jürgen Weise (65), möglicher Kandidat der Großen Koalition. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit ist als Macher bekannt und über Parteigrenzen hinweg respektiert. Wenn die SPD ihn akzeptiert, hat er sehr gute Chancen.

Immer noch ist die Bundeskanzlerin auf der Suche nach dem „Konsenskandidaten“. Deutschland, so heißt es überall, brauche in bewegten Zeiten wie diesen einen Bundespräsidenten, der den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärke. Und dieser Zusammenhalt soll schon bei der Wahl des Nachfolgers von Joachim Gauck am 12. Februar kommenden Jahres beginnen. Eine möglichst breite Mehrheit aus Union, SPD und wenn möglich auch Grünen soll das neue Staatsoberhaupt wählen – im ersten Wahlgang, versteht sich.

In dieser Operation liegt die Führung bei Angela Merkel, der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden. Die Union stellt die meisten Wahlleute in der Bundesversammlung. Einige Namen sind bereits genannt worden. Jetzt gibt es einen neuen, den Merkels Leute nach SZ-Informationen ins Gespräch gebracht haben: Frank-Jürgen Weise, Noch-Chef der Bundesagentur für Arbeit, gerade Nicht-mehr-Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Der 65-Jährige ist zwar CDU-Mitglied, er wird aber allseits geachtet. Weise stammt aus Radebeul, ist als Junge mit seinen Eltern in den Westen gegangen, wurde Bundeswehroffizier, Manager und erfolgreicher Unternehmer. Er ist finanziell unabhängig, hat im Auftrag von SPD-Kanzler Gerhard Schröder die träge Bundesanstalt für Arbeit zur beweglicheren BA umgebaut und musste zuletzt für die CDU-Kanzlerin Merkel die Kastanien beim BAMF aus dem Feuer holen. Zwischenzeitlich bereitete er mal im Auftrag von SPD-Verteidigungsminister Peter Struck eine Bundeswehrreform vor. Gegen ihn spricht, dass er ein Macher, unfreundlich formuliert ein Technokrat ist – jedenfalls kein großer Redner, Diplomat und Händeschüttler.

Ob Weise aber Bundespräsident werden kann, hängt auch von anderen Faktoren ab. Die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung, die sich aus je 630 Wahlleuten aus Bundestag und den 16 Bundesländern zusammensetzt, sind uneindeutig. Eine sichere Mehrheit hat nur die Große Koalition aus Union und SPD. Die Union allein kann in den ersten beiden Wahlgängen keinen Kandidaten durchsetzen, für eine schwarz-grüne Kandidatin ist die Mehrheit zu knapp, weil damit gerechnet werden muss, dass zu viele Unionisten keinen Grünen, zu viele Grüne keinen Unionsmann wählen würden. Für Rot-Rot-Grün würde es ebenfalls in den ersten beiden Wahlgängen nicht reichen. Das spricht alles für einen Konsenskandidaten.

Doch die Frage ist, ob überhaupt alle auf Konsens aus sind. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat vor ein paar Tagen ihren Parteifreund Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidaten genannt. „Steinmeier wäre ein hervorragendes Staatsoberhaupt“, sagte Barley. Nur Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wolle „noch nicht so recht“.

Absage an Konsenskandidaten

Barleys Äußerung wird in mehrere Richtungen interpretiert. Zum einen als Absage an einen gemeinsamen Kandidaten mit der Union, weil schon vor längerer Zeit aus beiden Richtungen signalisiert wurde: Wir wählen keinen aktiven Regierungspolitiker der anderen Seite. Demnach scheidet Steinmeier ebenso aus wie CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble. Steinmeier zu benennen, wäre demnach das Ende der Konsenssuche. Zum anderen kann der Name Steinmeier auch bedeuten: Wir, die SPD, haben einen respektablen und populären Kandidaten. Wenn er’s nicht wird, seid ihr, die Union, schuld.

Und Steinmeier wird’s nicht. Denn auf das Abenteuer, in einen dritten Wahlgang zu gehen, in dem die einfache Mehrheit der Stimmen reicht, wird er sich nicht einlassen. Schäuble im Übrigen auch nicht. Und auch für Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) käme das nicht infrage.

Trotzdem kann es auf einen dritten Wahlgang hinauslaufen. In einem solchen Fall mit ungewissem Ausgang müssten Union und SPD jeweils Kandidaten präsentieren, die respektabel sind, im Falle eines Scheiterns aber nicht vor den Trümmern eines langen politischen Lebens stehen.

Bei SPD, Linken und Grünen wird immer noch ein rot-rot-grüner Kandidat für das Projekt Dritter Wahlgang gesucht. Der Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani hat dem Vernehmen nach dafür schon abgesagt.

Auf Unionsseite werden zwei Namen genannt: Volker Bouffier, Hessens CDU-Ministerpräsident einer schwarz-grünen Koalition. Und: Gerda Hasselfeldt, scheidende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Hasselfeldt hätte für Merkel zudem den großen Vorteil, dass die 66-Jährige auf jeden Fall auch Kandidatin des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer wäre. Wenn’s schiefgeht, kann der CSU-Vorsitzende das Scheitern nicht allein der Kanzlerin in die Schuhe schieben.

