Wer will Timo Boll treffen? Der Döbelner Anzeiger verlost ein Meet&Greet mit Borussia Düsseldorf am Vorabend des Bundesligaspiels in Döbeln.

Tischtennis-Superstar Timo Boll gastiert am 27. November mit Borussia Düsseldorf in Döbeln. © dpa

Wer will Superstar Timo Boll und die anderen Superstars vom Deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf treffen? Nicht am Fernsehschirm, nicht in der Sporthalle – sondern beim Abendessen.

Der Döbelner Anzeiger verlost unter allen Käufern, die ihre Tickets für das Bundesligaspiel der Düsseldorfer am 27. November gegen den Post SV Mühlhausen in der Döbelner Sporthalle Burgstraße in dieser Woche (bis 18. November) im Treffpunkt des Döbelner Anzeigers in 04720 Döbeln, Niedermarkt 4 erwerben, einen äußerst attraktiven Preis. Auf den Gewinner, der unter Ausschluss des Rechtsweges ausgelost wird, wartet ein Meet&Greet, also ein Treffen und ein Essen mit der Düsseldorfer Mannschaft am Vorabend dieses sportlichen Highlights. (DA/dwe)

Tischtennis-Bundesliga am 27. November ab 15 Uhr in der Döbelner Sporthalle Burgstraße: Borussia Düsseldorf - Post SV Mühlhausen

zur Startseite