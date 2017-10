Wer will sich nicht ärgern? Zum vierten Mal ruft Dohna im Januar die Spieler an die Würfel. Einiges ist diesmal anders.

© dpa

Sie begann relativ klein und findet nun zum vierten Mal statt: Die offene sächsische Meisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“. Nachdem die letzten zwei Jahre in Dohna sonntags gespielt wurde, findet die Veranstaltung diesmal an einem Sonnabend statt. Am 20. Januar wird ab 14 Uhr in der Schule um den Sieg gewürfelt.

Das ist später als in den vergangenen Jahren, da gingen die Spieler schon vormittags an die Bretter. Gegen 20 Uhr soll diesmal nach fünf jeweils maximal 25 Minuten dauernden Vorrundenspielen und dem Finale der Sieger oder wie im Vorjahr die Siegerin feststehen. Bisher gewannen jeweils zwei Frauen und zwei Männer. Erstmals gibt es 2018 auch für den Gewinner der Juniorenmeisterschaft einen Wanderpokal. Und Schirmherr Uwe Steimle wird nach seiner kurzfristigen Absage dieses Jahr das nächst Mal wieder dabei sein.

Die Meisterschaft im Gesellschaftsspiel findet im Rahmen des Dohnaer Sportpokals unter dem Motto „Laufen einmal anders“ statt. Die Anmeldung ist bereits im Internet möglich. Voriges Jahr folgten rund hundert erwachsene Spieler und 36 Kinder bis aus Bayern und Mecklenburg-Vorpommern dem Ruf „Auf die Würfel, fertig, los“.

Dieses Wochenende werben die Dohnaer bei der Laufmesse im Dresdner Congress Center für ihren Laufpokal und die Meisterschaft im Mensch ärgere dich nicht. Bürgermeister Ralf Müller (CDU) ist am Sonnabend, zwischen 15 und 18 Uhr, vor Ort. Am Sonnabend ist die Messe 10 bis 18 Uhr geöffnet, Sonntag 8 bis 15 Uhr. (SZ/sab)

Anmeldung

zur Startseite