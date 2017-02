Wer will sich für die Bibliothek Zauckerode engagieren? Die Stadt sucht Ehrenamtliche für den Erhalt der Außenstelle. Ohne Helfer ist sie Gefahr.

Ihr Ende war eigentlich schon besiegelt. Doch nach dem Protest der Einwohner konnte die Schließung der Bibliothek in Zauckerode doch noch abgewendet werden. Nachdem sie mehr als 1 600 Unterschriften gesammelt hatten, erklärte sich die Stadt bereit, die Außenstelle weiter zu erhalten. Jedoch unter der Maßgabe, dass der Betrieb künftig vor allem über Ehrenamtliche gestemmt wird.

Im Auftrag der Stadt bemüht sich das Koordinationsbüro für Soziale Arbeit und die Akteursrunde Zauckerode nun um Freiwillige. „Gesucht werden Bürgerinnen und Bürger, gleich welchen Alters, die Zeit, Lust und Interesse haben, die Bibliothek auf ehrenamtlicher Basis zu unterstützen und weiterhin mit Leben zu füllen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Öffnungszeiten werden zunächst weiter durch die Mitarbeiter der Stadtbibliothek abgedeckt. Um sie weiterhin zu gewährleisten oder noch auszubauen, sind ehrenamtliche Helfer gefragt. Sie sind auch aufgerufen, neue Ideen für Veranstaltungen oder Angebote einzubringen und umzusetzen.

Gegen den Plan der Stadt, den Betrieb über Ehrenamtliche zu sichern, hatte sich jüngst Kritik geregt. Einige Freitaler befürchten, dass die Außenstelle nicht auf Dauer erhalten werden kann, wenn sich die Stadt zurückzieht.

Für Interessierte gibt es am 23. März in der Zweigstelle ein erstes Treffen. Wer Fragen hat, kann sich auch schon vorab an das Koordinationsbüro wenden. (SZ/cb)

Kontakt: Koordinationsbüro für Soziale Arbeit, Dresdner Straße 90, Freital: 0351 6469734, oder per mail an info@sozialkoordination.de

