Wer will neuer Bürgermeister werden? Bislang hat sich noch niemand um die Nachfolge von Hiltrud Snelinski beworben. Nur noch wenige Wochen ist dafür Zeit.

Hiltrud Snelinski ist eine der dienstältesten Bürgermeisterinnen im Kreis Bautzen. Sie hat in Rammenau viel bewegt. Zu ihrer Bilanz gehört auch der schmucke Spielplatz an der Fichtestraße. Zum 31. Oktober tritt sie als Bürgermeisterin zurück. © Archivfoto: Steffen Unger

Am 24. September wird in Rammenau ein neuer ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Doch zwei Monate vor der Wahl gibt es noch niemanden in der Gemeinde, der öffentlich seine Absicht erklärt hat zu kandidieren.

Man kann trefflich darüber spekulieren, ob das nur der Sommerpause geschuldet ist oder der Ehrfurcht vor den Leistungen der Amtsinhaberin Hiltrud Snelinski (parteilos). Sie hat den entscheidenden Anteil daran, dass Rammenau heute eines der schönsten Dörfer Deutschlands ist. Egal, wer nach dem 31. Oktober, dem Tag, an dem Hiltrud Snelinski in den Ruhestand geht, die Geschicke der Gemeinde leiten wird – unterschwellig werden die Rammenauer und Partner der Gemeinde sie oder ihn wohl auch an der Vorgängerin messen.

Dorfgespräch ist die Bürgermeisterwahl (noch) nicht. Die Frauen, die sich auf dem Dorfplatz unterhalten, haben andere Themen: das Wetter, das Wochenende, die Enkel, die in den Ferien zu Besuch kommen. Gemeinderäte bestätigen der SZ: Bislang gibt es noch keinen Kandidaten. Zumindest keinen, der seine Bewerbung öffentlich gemacht hat. „Wir warten erst mal noch die Ferien ab, ob sich einer meldet“, sagt Dietmar Tübel (Initiative für Rammenau), seit vielen Jahren ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister.

Gemeinderat Udo Mangeldorf (Vereine für Rammenau) möchte nicht auf den Zufall warten – und lädt für den 3. August zu einer öffentlichen Gesprächsrunde ein. Es gehe dort noch nicht darum, einen Kandidaten zu nominieren, sagt er. Vielmehr wolle man den Bürgern die Bedeutung der Wahl und die Verantwortung des Bürgermeisters für die künftige Entwicklung der Gemeinde veranschaulichen. Zu den großen Fußspuren, die Hiltrud Snelinski in der Gemeinde hinterlässt, sagt Udo Mangelsdorf: „Der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin muss sich neu finden. Er bzw. sie muss sich neu aufstellen mit seinen/ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ Damit sollen potenziellen Bewerbern wohl auch Schwellenängste genommen werden. Ein Nachfolger von Frau Snelinski kann neue, eigene Qualitäten einbringen.

Stichtag 28. August

Spätestens bis zum 28. August müssen die Wahlvorschläge im Bischofswerdaer Rathaus – Rammenau ist durch eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt verbunden – eingereicht werden. Parteien, die im Bundes- bzw. Landtag vertreten sind, dürfen Kandidaten direkt aufstellen, ebenso die beiden im Gemeinderat vertretenen Wählervereinigungen. Einzelkandidaten brauchen 20 Unterstützungsunterschriften. Hierfür gibt es jedoch eine besondere Hürde: Um für einen Kandidaten zu unterschreiben, müssen Rammenauer Bürger nach Bischofswerda aufs Rathaus. Im Rammenauer Gemeindeamt zu unterschreiben, ist nicht möglich, sagt Tobias Semmer, der in der Stadtverwaltung für das Sachgebiet Recht und Vertrag verantwortlich ist.

Bleibt die – bislang hypothetische – Frage: Was würde passieren, wenn sich bis zum 28. August kein Kandidat finden sollte? Auch darauf gibt es eine Antwort. Die Bürgermeisterwahl würde deswegen nicht abgeblasen. In diesem Fall wäre der Stimmzettel leer. Er würde nur eine freie Zeile enthalten, in die der Wähler „seinen“ Kandidaten eintragen kann, sagt Tobias Semmer. Allerdings müssen es „wählbare Personen“ sein – sprich: Bürger, die mindestens 18 Jahre alt sind. (SZ/ir)

Öffentliche Diskussionsrunde zur Bürgermeisterwahl: 3. August, 19.30 Uhr, im Vereinsraum des Erbgerichts

