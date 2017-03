Wer will Kunst machen in Pirna?

Auch in diesem Jahr will der Kunstverein Sächsische Schweiz wieder die Innenstadt von Pirna mit Aktionen beleben. Die Veranstaltung „Tag der Kunst Pirna“ findet am 1. und 2. Juli in der Altstadt statt. Dazu mietet der Verein leerstehende Ladenräume und andere öffentlich zugängliche Orte, um Bilder, Skulpturen und Installationen zu präsentieren. An dem Wochenende wird auch die Straßengalerie in der Schmiedestraße eröffnet. Das Thema lautet „Shangri La“. Das ist ein paradiesischer fiktiver Ort, der im Himalaja liegen soll. „Wer mitmachen möchte, seine Werke zu zeigen und eventuell Zusatzaktionen wie Lesungen, Performance oder Musik anbietet, sollte sich bitte bei uns bis zum 30. April melden“, sagt Vereinsvorsitzende Brigitta Arnold. (SZ)

info@kunstverein-saechsische-schweiz.eu

