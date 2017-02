Wer will in den Bundestag? Am 24. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Bis zum 19. Juni müssen Wahl-Vorschläge angezeigt werden.

Die Wahlkabinen werden als Letztes aufgestellt. Die Vorbereitungen Zur Bundestagswahl im September haben aber schon längst begonnen. © dpa

Die Vorbereitungen der Bundestagswahl am 24. September haben begonnen. Die ersten Unterschriften sind gesammelt. Auch ein Einzelbewerber habe schon angefragt, wie Peter Schubert, Geschäftsbereichsleiter Verwaltung, Finanzen und Ordnung am Landratsamt Mittelsachsen und zugleich Wahlleiter für den Wahlkreis 161, sagt. Zu Schuberts Wahlkreis gehören 37 Städte und Gemeinden aus Mittelsachsen. Die übrigen 16 werden dem Wahlkreis 163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis zugeordnet.

Erste Wahlvorschläge erwartet

Noch bis zum 19. Juni haben Parteien sowie Wahlberechtigte die Möglichkeit, ihre Wahlvorschläge einzureichen. Bis spätestens 18 Uhr müssen die Vorschläge beim Bundeswahlleiter angezeigt werden. Schriftlich einzureichen sind die Kreiswahlvorschläge dann bis zum 17. Juli ebenfalls um 18 Uhr. Ob die Kandidaten für die Wahl zugelassen werden oder nicht, entscheidet am 28. Juli der Kreiswahlausschuss. Zu dem gehören Peter Schubert als Kreiswahlleiter sowie sechs Beisitzer.

„In den nächsten Tagen werden die ersten Wahlvorschläge kommen“, ist sich Peter Schubert sicher. Er weist darauf hin, dass Parteien und Einzelbewerber, die noch nicht im Bundestag oder Landtag sitzen, Unterstützerunterschriften benötigen. „Das Sammeln ist schon möglich“, so Schubert. Laut dem Landeswahlleiter würden Die Partei sowie die Ökologisch-Demokratische Partei Sachsen, ÖPD, bereits Unterschriften sammeln, so Schubert.

Zur vergangenen Bundestagswahl am 22. September 2013 waren laut dem aktuellen Sozialbericht des Kreises rund 268 349 Personen im Landkreis Mittelsachsen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war durchschnittlich. Sie betrug 69,2 Prozent. In der Region Döbeln war sie mit nur 66,4 Prozent kreisweit am geringsten.

