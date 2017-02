Wer will hier noch spielen? Die Fläche in Minkwitz wird verlegt. Die Holzgeräte in Naundorf sind desolat und sollen weg. Ersatz gibt es nur teilweise.

Die Holzspielgeräte in Naundorf sind so desolat, dass sie abgebaut werden müssen. Was danach kommt, ist noch offen. © Dietmar Thomas

Zum wiederholten Male haben sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses jetzt mit dem Thema Spielplätze beschäftigt. Zumindest zu dem in Minkwitz gibt es eine Entscheidung: Er wird in kleinerer Form hinter dem ehemaligen Gemeindeamt wieder aufgebaut. Zwei Federtiere und eine Tischtennisplatte sollen für das Freizeitvergnügen der Kinder und Jugendlichen im Ort ausreichend sein. Die Feuerwehrleute haben diese Lösung vorgeschlagen und sich nach den Worten von Bauamtsleiter Thomas Schröder auch dazu bereiterklärt, auf dem neuen Spielplatz für Ordnung und einen gemähten Rasen zu sorgen. Im zeitigen Frühjahr soll der Platz laut Schröder eingerichtet werden. Er liegt mitten im Dorf. Der alte Platz befand sich am Rande des Ortes – und wurde wahrscheinlich deshalb kaum genutzt. Zudem stehen die Spielgeräte auf einem Privatgrundstück, die Pflege war aufwendig.

Zu einem ähnlich guten Ende soll auch das Problem Spielplatz Naundorf kommen. Der Abenteuerspielplatz „Wabyrinth“ macht seinem Namen längst keine Ehre mehr. Die Geräte aus Holz sind nach geschätzten 20 Jahren marode, mussten teilweise schon gesperrt werden. „Der TÜV hat uns den Abbau empfohlen“, sagte Schröder unumwunden. Eine komplette Erneuerung stünde nicht zur Diskussion. Daher stimmten die Ausschussmitglieder einem Rückbau zu. Elke Bull, die Chefin des Vereins Spielträume, ist dem Amtsleiter zufolge damit einverstanden. „Die Geräte sind einsturzgefährdet“, beschreibt sie deren Zustand. Zunächst hatten sich auch noch Vereinsmitglieder darum bemüht, die Klettergerüste in Schuss zu halten. Letztlich habe das dann aber deren Möglichkeiten überschritten.

„Die Fläche ist kommunal, wir sind für den ordnungsgemäßen Zustand der Spielgeräte zuständig“, sagte Thomas Schröder. Hans-Hermann Schleußner (Freie Wähler) fragte, ob es sinnvoll ist, an dieser Stelle Neues aufzubauen. Hintergrund dieser Überlegungen sei der auferlegte Sparzwang. Denn überall, wo Spielflächen sind, müssten diese auch gepflegt, regelmäßige TÜV-Kontrollen bezahlt werden.

Auch unter diesem Zeichen sprachen sich Bürgermeister Tobias Goth (CDU) und Mathias Voigtländer (CDU) dafür aus, wie vorher in Meinitz die Anwohner und Nutzer fragen zu wollen, was mit dem Spielplatz passieren soll, ob der noch benötigt wird. Goth könnte sich vorstellen, dass sich die Jugendlichen über einen Platz zum Grillen freuen würden. Elke Bull sieht das ähnlich, spricht aber von einem Lagerfeuerplatz. Die Wünsche der jüngeren Nutzer will sie während der Ferienspiele erfragen. Denn sie sind es auch, die der Vorsitzenden zufolge die Kletter- und Spielmöglichkeiten im Freigelände jetzt schon vermissen. Möglicherweise sei ja ein kleinerer Ersatz möglich.

Außerdem will Elke Bull geklärt haben, dass die voraussichtlich entstehende Grünfläche gepflegt wird. „Ich kann die Jugendlichen nicht mit dem Rasenmäher losschicken und die Vereinsmitglieder gehen alle Arbeiten.“ Ihnen sei eine regelmäßige Pflege des Freigeländes nicht abzuverlangen.

Wer seine Meinung zum Spielplatz in Naundorf abgeben möchte, kann das per Mail unter bauamt@leisnig.de

